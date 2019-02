Siemens voegt AI en machine learning toe aan NX-software

Siemens heeft de nieuwste versie van zijn NX-software geïntroduceerd. De nieuwe versie is uitgebreid met machine learning en kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe functies moeten onder meer de gebruikersinterface verbeteren.

NX is een geïntegreerde toolset met ontwerp-, simulatie- en productieoplossingen. De nieuwe gebruikersinterface kan zich voortaan automatisch aan de behoeften van verschillende soorten gebruikers van meerdere afdelingen aanpassen. Dat zorgt volgens het bedrijf zelf voor een hogere adoptiegraad.

Machine learning

Ook is er een computer-aided technology (CAx) -systeem gerealiseerd van hogere kwaliteit. De NX-software moet bedrijven verder helpen bij het ontwerpen van robuustere digital twins. Dit is onder meer bereikt door machine learning en AI.

Machine learning wordt volgens Siemens steeds vaker ingezet in het productontwerpproces om concurrenten voor te blijven in de markt. De techniek kan namelijk snel en efficiënt waardevolle bedrijfsinzichten geven, evenals grote hoeveelheden data verwerken, analyseren en ervan leren. Ook kan machine learning – net als AI – ingezet worden voor het volgen van de handelingen van gebruikers, zodat de juiste NX-commands gegeven worden en de CAx-omgeving voor iedere gebruiker gepersonaliseerd kan worden.

“Bij CAD-toepassingen gaan extra functionaliteiten vaak ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Hoe uitgebreider een programma wordt, hoe moeilijker het is in gebruik”, aldus Chad Jackson, hoofdanalist bij Lifecycle Insights. De interface in NX moet daar de uitkomst voor bieden, doordat het volgens Jackson zowel nieuwe als bekende gebruikers op het juiste moment naar de juiste functionaliteit stuurt.

Digital twins

Klanten kunnen naar eigen zeggen ook de meest uitgebreide digital twins en productieomgeving creëren, dankzij de voortdurende uitbreiding van het Siemens Digital Innovation Platform. Door machine learning en AI in de NX-software te integreren, wordt ook snelheid, kracht, efficiëntie en intelligentie geboden, zonder dat de kenmerken expliciet moeten worden geprogrammeerd.

Dit moet het ontwerpproces verbeteren, en daarmee uiteindelijk het hele productaanbod. Ook moet het de tijd naar de markt verkorten.