Schiphol begint met nieuwe proef voor boarden met gezichtsherkenning

Schiphol is een nieuwe proef begonnen waarbij reizigers hun gezicht kunnen laten scannen voor ze het vliegtuig in gaan. Dat meldt NU.nl. In 2017 werd er ook al een test gedaan met gezichtsherkenning. Toen konden passagiers zich bij de gate registreren en controleren.

De proef is specifiek voor reizigers van luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific en duurt de rest van het jaar. Deelname aan de proef is vrijwillig. Na het inchecken is het mogelijk om aan te geven of een passagier mee wil doen. Bij een registratiepunt in de vertrekhal wordt een gezichtsscan gemaakt, evenals een scan van het paspoort en de instapkaart. Daarmee vindt de registratie eerder plaats dan bij de proef in 2017.

Bij de gate moeten passagiers hun gezicht opnieuw scannen. Voordeel hiervan is dat het mogelijk is om te boarden zonder het paspoort of de boardingpass te tonen. Met de proef moet onderzocht worden of het boarden op deze manier snel, efficiënt en betrouwbaar genoeg is om standaard aan te bieden. Tijdens de proef wordt echter nog geen tijdwinst verwacht. Pas als meerdere partijen het systeem gebruiken, moet dat een betere doorstroming opleveren.

Beveiliging

De biometrische gegevens worden na 24 uur na de registratie gewist. De gegevens worden versleuteld opgeslagen in het Seamless Flow Platform dat bij Schiphol in beheer is. De gegevens op het paspoort en de foto van het gezicht worden met de Koninklijke Marechaussee gedeeld. De gegevens van de instapkaart worden met de luchtvaartmaatschappijen geverifieerd, om te zien of zij wel een geldig ticket hebben.

Eén of twee gates worden van de benodigde sensoren voorzien. De bedoeling is om zoveel mogelijk vluchten van Cathay Pacific vanaf die gates te laten boarden. Lukt dat niet, dan kan het tweede deel van de proef niet plaatsvinden. De luchthaven heeft over een paar maanden een proef in de planning om de paspoortcontrole na de bagagecheck te vervangen door gezichtsherkenning.