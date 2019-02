Ericsson breidt 5G-gerelateerd portfolio fors uit

Ericsson evolueert zijn 5G-platform met portfolio-uitbreidingen op het gebied van core-, radio access en transport, evenals service orchestration. De add-ons maken het platform dynamischer en flexibeler, waardoor service providers hun netwerken kunnen doorontwikkelen en uitbreiden en 5G op grote schaal kunnen implementeren.

Ericsson’s uitgebreide 5G Platform portfolio is nu aangevuld met een breed scala aan productlanceringen. Dit draagt bij aan eerdere introducties, zoals de Ericsson Spectrum Sharing, om een efficiënte, flexibele en soepele evolutie naar 5G-netwerken mogelijk te maken. Voortbouwend op een vroege focus op IoT, dient Ericsson’s 5G Platform nu ook als het meest complete platform voor verbeterde gebruiksmogelijkheden voor mobiel breedband en fixed-wireless access.

Breed 5G-portfolio

Volgens Fredrik Jejdling, Executive Vice President en Head of Business Area Networks bij het bedrijf, heeft Ericsson nu een portfolio beschikbaar voor serviceaanbieders die vandaag nog willen overstappen op 5G. Ook werkt het bedrijf actief samen met aanbieders over heel de wereld om 5G-netwerken uit te rollen. “We zijn ons portfolio continu aan het ontwikkelen om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken,” aldus Jejdling.

Om een soepele evolutie naar 5G te garanderen, bouwt Ericsson zijn Cloud Core-portfolio uit met zeven nieuwe producten die 5G zowel standalone als non-standalone ondersteunen. Ook ondersteunen de nieuwe producten ‘oude’ technologie zodat continuïteit van de gebruikersdiensten gewaarborgd is.

Verbeteren en opbouwen

Op dit moment is er gestart met vroege 5G-implementaties in dichtbevolkte stedelijke gebieden, en nu is Ericsson’s volgende stap het verbeteren van de 4G-prestaties en het bouwen van 5G-dekking buiten de steden. Dit vereist een combinatie van transportoplossingen op basis van kabel en microwave. Ericsson vergroot daarom de capaciteit van zijn microwave portfolio en wordt er een nieuwe MINI-LINK 6200-familie van 5G-ready Long Haul-oplossingen toegevoegd die tot 10Gbps-capaciteiten ondersteunen.

Het bedrijf breidt ook zijn router- en fronthaul-portfolio’s uit om serviceproviders flexibele en modulaire oplossingen te bieden die geschikt zijn voor hun inzetbehoeften. De komst van 5G belicht niet alleen de behoefte aan nieuwe frequentiebanden, maar ook aan een geoptimaliseerde site constructie en een groter vermogen om radiocapaciteit met precisie toe te voegen aan serviceproviders. Ericsson pakt dit aan door negen nieuwe dual-band, triple-band en krachtige Massive MIMO-radio’s te lanceren.

Geautomatiseerde service-orchestration

Toenemende netwerkcomplexiteit vereist van serviceproviders dat ze network management vereenvoudigen. De evolutie van Ericsson Dynamic Orchestration-oplossing introduceert automatisering van network slicing, waaronder het maken, testen en inzetten van network slices voor snelle introductie van 5G-services.

De oplossing implementeert ook AI-powered closed-loopautomation voor hybride netwerken (inclusief fysieke, virtuele en container-based netwerkfuncties) in een multi-vendor omgevingen om de impact op diensten te identificeren en het netwerk in realtime aan te passen om zodoende de beste gebruikerservaring te kunnen bieden.