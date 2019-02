Pure Storage lanceert ObjectEngine voor snel dataherstel via flash en de cloud

Pure Storage kondigt ObjectEngine aan, een nieuw platform voor gegevensherstel via flash en de cloud, waarmee bedrijven data naar eigen zeggen sneller dan ooit kunnen terugzetten. ObjectEngine is gebaseerd op technologie van het recent overgenomen StorReduce.

“Met ObjectEngine lanceren we het eerste flash-to-flash-to-cloud-platform voor databescherming”, vertelt Marco Bal, principal systems engineer bij Pure Storage Benelux. “De combinatie van flash en cloud was nog niet beschikbaar voor dataherstel, want kostentechnisch niet verantwoord. Nu wel.”

ObjectEngine bouwt verder op de depuplicatietechnologie van StorReduce, dat in augustus vorig jaar door Pure Storage werd overgenomen. Die laat bedrijven toe om eenvoudig en kostenefficiënt data te back-uppen naar flashsystemen en de publieke cloud, en achteraf weer in een mum van tijd te herstellen.

Strategische data

“De data wordt weggeschreven naar flash, waardoor ze sneller kan worden hersteld. Daarnaast wordt ook een kopie gemaakt in de cloud voor langetermijnretentie. In de cloud is de data bovendien bruikbaar voor andere toepassingen, zoals analytics, AI of devtests”, legt Bal uit.

Klassieke gegevensbescherming verloopt doorgaans volgens ‘disk-to-disk-to-tape’. Regelmatig geraadpleegde data staat op harde schijven geparkeerd, terwijl historische data en back-upgegevens naar tape worden weggeschreven. Vandaag hebben historische data evenwel steeds meer strategische waarde voor bedrijven en moeten ze op elk moment direct toegankelijk zijn.

Twee varianten

Met de huidige oplossingen kan het uren of zelfs dagen duren voordat bedrijfskritieke data teruggezet zijn. “Dat maakt het nagenoeg onmogelijk om hedendaagse SLA’s te halen”, zegt Bal. “De consument gaat uit van real-time dienstverlening en snel dataherstel is nodig opdat informatie zo snel mogelijk weer in productie is.”

ObjectEngine werkt met bestaande back-upsoftware zoals Veritas, Veeam en Commfvault, en heeft een veel kleinere voetafdruk dan oudere back-upoplossingen. Dat is niet onbelangrijk gezien de explosieve groei van data.

Het product komt in twee varianten: een fysieke appliance die on-premises kan worden geïnstalleerd (ObjectEngine//A) en een cloudvariant in combinatie met AWS S3 (ObjectEngine//Cloud). ObjectEngine//A biedt dataherstel aan 25 TB per uur of 15 TB per uur met deduplicatie. ObjectEngine//Cloud kan worden opgeschaald tot meer dan 100 TB per uur.