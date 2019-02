HPE lanceert compact en rugged Edgeline EL8000 datacenter

Een week voor Mobile World Congress (MWC) in Barcelona heeft HPE een compacte, rugged opvolger van de Edgeline EL4000 aangekondigd. De Edgeline EL8000 Converged Edge System combineert sterke prestaties in een rugged chassis dat amper 70 cm diep is.

HPE kondigt vlak voor MWC in Barcelona een nieuwe oplossing voor telecomproviders om meer rekenkracht aan de edge te leveren. Het nieuwe platform brengt elk type enterprise workload naar de edge. Het nieuwe systeem ondersteunt de laatste nieuwe Intel Xeon Scalable-processors.

Edgeline EL4000, zijn voorganger, had maar een Intel Xeon D aan boord. Die is efficiënter qua energieverbruik, maar biedt significant minder rekenkracht. De systemen kunnen voorzien worden van gpu’s of fpga’s. Vroeger waren die PCI Express-kaarten beperkt tot een verbruik van 75 watt. Nu biedt EL8000 ondersteuning tot 300 watt.

Rugged hardware

Het nieuwe systeem is veel minder diep dan zijn voorganger: 70 cm. De basisversie meet een halve rack breed. Twee systemen naast elkaar passen in een standaard rack. Hiermee is de EL8000 heel interessant in kleinere locaties dichter bij de edge. Denk hierbij aan de betonnen hutjes naast de telecommunicatiemasten.

De hardware is rugged en opereert tussen de 0 en 55 graden Celsius en ondersteunt koeling van voor naar achter of andersom. De nodes zelf zijn upgradebaar tot 100 gigabit en hoger in de toekomst. Interconnects kunnen van zowel Intel of Mellanox worden voorzien. In totaal ondersteunt EL8000 tot 1,5 TB geheugen en 16 TB opslag.

HPE iLO 5 zorgt voor eenvoudige provisionering en beheer vanop afstand. Zo kunnen IT-admins handig de gezondheid van het systeem bekijken en updates pushen. Samsung omarmt HPE Edgeline EL8000 voor zijn 5G-hardware en Mahindra integreert de systemen in 4G LTE-infrastructuur om ze in de toekomst klaar te maken voor 5G.

Door datacenters dichter tegen de edge te plaatsen, verkleint de responstijd en vergroot de bandbreedte. HPE benadrukt ook met de Edgeline EL8000-reeks dat uniformiteit over het hele netwerk belangrijk is. De vormfactor is heterogeen. HPE rekent op integratiepartners zoals Samsung of Mahindra om de systemen uit te rollen.

Edge-focus

De voornaamste focus van de Edgeline EL8000 zijn telecomproviders, maar de oplossing is volgens HPE ook interessant voor kritische omgevingen waar rugged apparatuur nodig is met veel rekenkracht. Denk hierbij aan defensie, retail of manufacturing.

HPE gaat meer de focus leggen op edge computing. De technologiegigant wil zichzelf positioneren als edge-computing-speler en heeft om die reden zijn bedrijfsplannen vereenvoudigd om te kunnen profiteren van de methode die cloud computing optimaliseert. HPE wil zich ontlasten van IoT-cloud platforms en netwerkinfrastructuur.

Zo zal onder het zogeheten HPE Next-plan een groot aantal productielocaties opheffen en tegelijkertijd de algemene efficiëntie verbeteren. HPE laat weten van de zeventien productielocaties er nog maar zeven te willen overhouden en van tien ERP-systemen naar nog maar één te willen gaan.

De groeistrategie van HPE draait naar eigen zeggen voor een groot deel om Aruba en edge computing, van waaruit het bedrijf verder kan bouwen op hybride IT en analytics om zo uiteindelijk autonome systemen aan te sturen.

