Huawei P30 lanceert op 26 maart, focus ligt op meer zoom

Net voor de aankondiging van de Samsung Galaxy S10, laat Huawei weten dat de P30-reeks op 26 maart in Parijs wordt aangekondigd. De focus van de uitnodiging ligt duidelijk op een groter zoombereik.

Vorig jaar werd de Huawei P20 Pro als een grote stap voorwaarts ervaren. Op vlak van smartphonefotografie legde het de lat hoger dan ooit en de bijzondere twilight afwerking (twee kleuren) viel sterk in de smaak.

Huawei wil nu verder bouwen op dat succes met de P30 en P30 Pro. Die worden op 26 maart in Parijs aangekondigd. De uitnodiging toont een ingezoomd beeld van de Eiffeltoren. Er waren eerder op het jaar al geruchten dat het nieuwe toestel een 5x lossless zoom aan boord zou hebben. De uitnodiging lijkt dit min of meer te bevestigen.

Vouwbaar concept

Huawei laat Mobile World Congress (MWC) in Barcelona links liggen voor zijn topsmartphone. Vermoedelijk wil de Chinese technologiegigant MWC gebruiken om nieuwe laptops in Europa te lanceren die eerder al op CES in Las Vegas werden getoond voor het Amerikaanse publiek. De MateBook X Pro viel bij ons sterk in de smaak.

Er is bestaat ook altijd een kans dat Huawei een vouwbare smartphone toont op MWC. We hebben eerder dit jaar al bij schermleverancier BOE een flexibel concept gezien. De technologie leek ons toen niet klaar voor 2019, maar mogelijk tovert Huawei toch een wit konijn uit zijn hoed.