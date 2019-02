Palo Alto Networks neemt securityplatform Demisto over

Palo Alto Networks neemt Demisto over, een startup die chatbots en machine learning gebruikt om cybersecurity teams te helpen efficiënter te werken. Voor de overname heeft Palo Alto Networks 560 miljoen dollar (493,7 miljoen euro) over. Eind april zal de overname naar verwachting afgerond zijn.

Palo Alto Networks kondigde de deal vandaag aan in een uitgebreid statement. De bedoeling is om de software van Demisto op zichzelf aan te blijven bieden. Het bedrijf bestaat nu vier jaar en biedt securityprofessionals een platform dat hen helpt hun werkzaamheden beter te coördineren als er sprake is van een datalek.

Beveiliging automatiseren

Systeembeheerders kunnen met de software van Demisto de verschillende tools van hun bedrijf voor het monitoren van systemen combineren op één overzichtelijke plek. Daarnaast helpt de software om aanvallen te reconstrueren, zodat ze beter te analyseren zijn. Een ingebouwde chatbot helpt verder bij het identificeren van de belangrijkste details uit de beschikbare informatie.

Die chatbot is voorzien van machine learning-functies. Op die manier kan de chatbot helpen om in het geval van een datalek taken over te nemen van de toch al drukke teamleden. Ook suggereert de bot wie binnen het securityteam een onderzoek het best uit kan voeren. Daarvoor analyseert de chatbot de manier waarop teamleden in het verleden met bepaalde situaties zijn omgegaan. De software kan ook zelfstandig handelen bij incidenten en doet dat op basis van draaiboeken die admins van tevoren gemaakt hebben.

Veel nieuwe klanten

Niet alleen neemt Palo Alto Networks de technologie van Demisto over, ook krijgt het met deze overname een boel nieuwe klanten. Demisto heeft meer dan 150 zakelijke klanten. Daarvan staan er enkele tientallen in de Fortune 500 lijst. Vermoedelijk is de klantenschare van Demisto dan ook een van de redenen achter het relatief hoge prijskaartje. De startup haalde in investeringsrondes namelijk slechts 69 miljoen dollar (60,7 miljoen euro) op.

Overigens is dit de vierde miljoenenovername die Palo Alto Networks de afgelopen twaalf maanden doet. Vier maanden geleden vond de vorige plaats toen het aanbieder van cloudsecurity, RedLock, voor 173 miljoen dollar (152,5 miljoen euro) overnam.