Den Haag moet de eerste Nederlandse stad worden met volledige 5G-dekking. De stad werkt samen met T-Mobile aan de uitrol hiervan, die dit jaar al begint. Daarmee worden de ambities van de stad om een smart city te worden verder uitgebreid.

De introductie van 5G is belangrijk in de ontwikkeling van smart cities. In dergelijke steden worden nieuwe, digitale toepassingen ingezet om de overheid en de burgers te ondersteunen. Dankzij de hogere snelheden van het mobiele datanetwerk, de betrouwbaarheid en de optie om veel meer apparaten tegelijkertijd aan te sluiten op een netwerk, is er meer mogelijk geworden.

Voor Den Haag betekent dit dat de gemeente verder kan innoveren op het gebied van veiligheid, mobiliteit en het gebruik van de openbare ruimte. De gemeente richt zich daarbij vooral op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daardoor moet de stad veiliger, efficiënter en duurzamer worden.

“Samen met de gemeente gaan we op zoek naar partners binnen en buiten de stad om 5G-toepassingen uit te proberen waar de stad en haar inwoners profijt van hebben. Samen onderzoeken we hoe we inwoners, studenten en bedrijven zo goed mogelijk toegang kunnen geven tot 5G en hoe we innovatie in Den Haag kunnen stimuleren”, vertelt Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland.

Pilots

Voorafgaand aan de uitrol van 5G werken de gemeente Den Haag en T-Mobile samen aan diverse pilots in de stad. Volgens Abildgaard wordt er in de eerste fase vooral gewerkt aan toepassingen op het gebied van logistiek en industrie. Daarbij gaat het onder meer om toepassingen die de bereikbaarheid van de stad moeten verbeteren, door zeer lokale verkeers- en parkeerinformatie te bieden.

Daarnaast wordt er een nieuw 5G Field Lab opgezet. Daar kunnen scholen en bedrijven experimenteren met op 5G gebaseerde toepassingen. T-Mobile Nederland stelt daarvoor op locatie connectiviteit en ondersteuning door experts beschikbaar.

In 2020 moet de gehele uitrol afgerond zijn en heeft de hele stad Den Haag 5G-connectiviteit. Wanneer de landelijke dekking van T-Mobile voor 5G een feit is, is nog onbekend. Het bedrijf zei in januari echter dat het hoopt dat de realisatie van het nieuwe netwerk volgend jaar al werkelijkheid is.