Qualcomm wil alsnog Amerikaans importverbod op bepaalde iPhones

De strijd tussen Qualcomm en Apple is weer verder geëscaleerd. Nu vraagt Qualcomm van de Amerikaanse International Trade Commission om de beslissing van een van zijn rechters terug te draaien. Er zou volgens Qualcomm alsnog een importverbod moeten komen op bepaalde iPhones.

Persbureau Reuters stelt dat Qualcomm hoopt op deze manier alvast een slag van Apple te winnen. Half april begint een grote zaak tussen de twee bedrijven over de manier waarop Qualcomm patentlicenties afdwingt. Qualcomm voert in de tussentijd de druk op Apple op en heeft al zaken in China en Duitsland gewonnen. Daar mag Apple enkel nog iPhones met Qualcomm-chips verkopen. Dat wil Qualcomm nu alsnog in de Verenigde Staten bewerkstelligen.

Patentschendingen

Qualcomm bracht de zaak in 2017 voor de Amerikaanse International Trade Commission (ITC). Volgens Qualcomm schond Apple bepaalde patenten met een aantal van zijn iPhones. Die patenten besloegen onder meer manieren om een smartphone goed te laten draaien, zonder de batterij leeg te laten lopen. Om die reden vroeg Qualcomm van de ITC-rechter om een importverbod op bepaalde oudere iPhone-modellen met Intel-modems.

Afgelopen september stelde Thomas Pender, de ITC-rechter in deze zaak, dat Apple inderdaad een van de patenten van Qualcomm geschonden had. Maar Pender weigerde een importverbod op te leggen. De achterliggende gedachte: Qualcomm zou dan effectief een monopolie op de Amerikaanse markt voor modemchips krijgen. Met de komst van 5G-netwerken, is het volgens Pender in het publiek belang om concurrentie op de markt van modems te houden.

Deze beslissing van Pender was vrij ongewoon. Uit een ITC-zaak waarbij de conclusie is dat er inderdaad patenten geschonden zijn, volgen meestal importverboden. Maar Pender vond enerzijds het publieke belang belangrijker en anderzijds leek het onmogelijk om de problemen van Apple softwarematig op te lossen. Toch liet de ITC afgelopen december weten de beslissing van Pender opnieuw te bekijken en in maart met een nieuw besluit te komen.

Alsnog een verbod?

Een nieuwe ontwikkeling maakt echter dat Qualcomm nu al vraagt om een heroverweging van het besluit van Pender. Apple maakte kortgeleden namelijk bekend dat het een fix had ontwikkeld die ervoor zorgde dat het niet langer inbreuk maakte op de patenten van Qualcomm. Apple had de fix naar eigen zeggen na de rechtszaak ontdekt en afgelopen herfst uitgerold. Toch zijn er volgens Apple zes maanden nodig om uit te zoeken of die fix ook echt afdoende is voor de ITC.

Volgens Qualcomm is dit echter reden om alsnog een importverbod in te voeren. Pender ging er volgens Qualcomm vanuit dat Apple bij een verbod jarenlang enkel nog Qualcomm-modems kon inkopen. Een herontwerp was volgens Pender waarschijnlijk niet mogelijk. Maar “meer dan zeven maanden na de zittingen, geeft Apple aan dat de vermeende schade volledig te omzeilen is”. Om die reden wil Qualcomm dan ook alsnog een importverbod.