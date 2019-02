Google neemt cloud-migratieplatform Alooma over

Google heeft bekendgemaakt dat het Alooma over gaat nemen, meldt TechCrunch. Alooma is een bedrijf dat enterprises in staat stelt om al hun databronnen te combineren in diensten als BigQuery, Redshift, Snowflake en Azure. Het bedrijf neemt het beheer van de data pipelines op zich. Ook helpt het bedrijf met migratie naar de cloud, het beheren van data en data gebruiken voor AI- en machine learning-usecases.

Dominic Preuss, directeur van product management bij Google Cloud Platform (GCP), en Amit Ganesh, VP of engineering bij de internetgigant, stellen dat Alooma een “goed past”. “De overname laat ons een gestroomlijnde, geautomatiseerde migratie-ervaring naar Google Cloud bieden, en geeft klanten toegang tot onze volledige set aan database-diensten.”

Hoewel Alooma nu nog de mogelijkheid aanbiedt om te migreren naar concurrenten van Google, is dit in de toekomst niet het geval. “Voor nu is het business as usual voor Alooma en Google Cloud, terwijl we wachten op toestemming voor en de afronding van de overeenkomst”, aldus de internetgigant. “Het bestaande Alooma-product blijft ondersteuning aanbieden voor andere cloud providers. We nemen alleen nieuwe klanten aan die data migreren naar GCP, maar bestaande klanten blijven toegang houden tot andere cloudproviders.”

Dit betekent dus dat na de overeenkomst afgerond is, nieuwe klanten niet langer gebruik kunnen maken van de dienst voor clouds van de concurrentie. Nadat de deal is afgerond komt het team van Alooma naar de kantoren van Google in Tel Aviv en Sunnyvale. Wat er betaald is voor de overname, is onbekend.

Alooma

Voor de overname had Alooma 15 miljoen dollar aan financiering opgehaald, inclusief een Series A-ronde ter waarde van 11,2 miljoen dollar aan het begin van 2016.

De mede-oprichters van Alooma zeggen dat “de reis niet voorbij is”. “Alooma heeft altijd als doel gehad om het eenvoudigste en meest efficiënte pad naar het standaardiseren van enterprise-data van iedere bron te maken, en het te transformeren naar inzichten waar actie mee ondernomen kan worden.”

“Door ons aan te sluiten bij Google Cloud komen we een stap dichter bij het bieden van een volledige self-service database-migratie ervaring, aangestuurd door de kracht van hun cloud-technologie, inclusief analytics, beveiliging, AI en machine learning.”