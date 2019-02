Veeam krijgt backup-certificering voor SAP HANA

Veaam heeft een plug-in voor SAP HANA aangekondigd, wat een SAP Certified Integration for SAP HANA is. Daarmee biedt het bedrijf een door SAP gecertificeerde backup- en recovery-oplossing. Enterprises kunnen daardoor naadloos native SAP HANA backup integreren met de Veeam Backup & Replication-oplossing, meldt IT Brief.

SAP HANA is een database-platform dat transacties en analytics verwerkt voor veel enterprise workloads. Het gaat onder meer om SAP S/4 HANA, SAP BW Data Warehouse en SAP Business ONE. Met de nieuwe release van Veeam wordt de “geschiedenis van innovatie, het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid” van het bedrijf naar business-critical enterprise-applicaties gebracht, stelt Ratmir Timashev, EVP bij het bedrijf.

Plug-in

“Naast de nieuwe grote verbeteringen in de Availability Suite 9,5 Update 4, hebben we ook een SAP-gecertificeerde backup- en recovery-oplossing toegevoegd”, aldus Timashev. “Nu kunnen enterprise-klanten van SAP HANA gebruikmaken van Veeams backup-oplossing voor hun performance-sensitive omgevingen, wat leidt tot minder management overhead met een intuïtievere, geïntegreerde en naadloze oplossing om aan de business-critical eisen die nodig zijn voor application en data Availability te voldoen.”

De belangrijkste integraties en voordelen van deze nieuwe oplossingen omvatten onder meer een gemakkelijk te integreren en SAP-gecertificeerde BACKINT plug-in. Ook geeft het SAP Administrators 100 procent controle over het backup- en restore-proces. Tot slot levert het sterke prestaties en schaalbaarheid met Veeams Scale-out Backup Repository, aangezien meerdere repository-servers nu parallel aan elkaar gebruikt kunnen worden om de prestaties en schaal te verbeteren.

Naast de nieuwe plug-in, biedt het bedrijf ook disaster recovery-ondersteuning voor applicaties, waaronder SAP S/4 HANA, SAP BW Data Warehouse en SAP Business ONE. Onder de ondersteunde omgevingen vallen: