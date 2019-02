Android Enterprise Recommended-programma nu ook beschikbaar voor MSP’s

Google breidt de omvang van zijn Android Enterprise Recommended-programma uit, waarbij dit keer vooral gekeken wordt naar managed service providers (MSP’s). Ook kunnen bedrijven die een eigen MSP-eenheid hebben zich voortaan aansluiten bij het programma.

Langzaamaan voegt Google steeds meer aanbieders aan het Android Enterprise Recommended-programma toe. Half januari werden bijvoorbeeld nog aanbieders van Enterprise Mobility Management (EMM) toegevoegd aan het programma. Dat is in zijn geheel gericht op de ondersteuning van ondernemingen bij het kiezen van mobiele Android-apparaten. Nu voegt Google ook MSP-aanbieders toe aan het programma.

Geschikte apparaten kiezen

Google wil met het Android Enterprise Recommended-programma bedrijven helpen om geschikte apparaten voor hun werknemers te kiezen. In het programma staan dan ook specificaties omschreven waar apparaten en diensten aan moeten voldoen om geschikt te zijn voor de zakelijke markt. Een gekwalificeerd apparaat ontvangt tijdig veiligheidsupdates, op zijn minst één grote OS-update en ondersteunt zero-touch enrollment.

Maar nu voegt Google ook MSP’s toe aan het Android Enterprise Recommended-programma. Het gaat daarbij specifiek om ondernemingen die de technologische infrastructuur en systemen van andere bedrijven beheren. Gewoonlijk doen ze dat met een abonnementsmodel als basis voor hun dienstverlening. Door ook deze bedrijven toe te voegen aan het programma, wil Google ervoor zorgen dat zij voldoen aan de beste praktijken en dat klanten over de beste mobiele systemen beschikken.

Strenge eisen

Een gekwalificeerd MSP beschikt volgens Google over een aantal zaken. Een daarvan is personeel dat door Google getraind is om Android te ondersteunen en uit te rollen. Ook dient het bedrijf ervaring te hebben met Android Enterprise Recommended Enterprise Mobility Management-systemen. Verder moet er een toegewezen Google-accountmanager voor het bedrijf werken. Tot slot is het nog vereist dat deze MSP’s 24/7 toegang hebben tot een Google partner escalation desk.

Op moment van lancering zijn er een aantal partners, waaronder Accenture, Brodos Group en Cognizant Technology Solutions. Google laat weten dat zich in de toekomst ook andere partners zullen aansluiten bij het programma.