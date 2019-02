Pure Storage introduceert NVMe-oF ROCE met DirectFlash Fabric

Pure Storage lanceert DirectFlash Fabric in Purity 5.2. Daarmee brengt de flashspecialist NVMe-oF RoCE-ondersteuning naar zijn FlashArray//X-producten.

DirectFlash Fabric laat toe om de prestaties te verbeteren van bedrijfskritieke applicaties, alsook nieuwe web-scale applicaties, die traditioneel beroep doen op direct attached storage. Pure is naar eigen zeggen de eerste mainstream provider die NVMe-oF RoCE (RDMA over Converged Ethernet) breed ondersteunt. Daarmee komt flashopslag dichter bij de applicatie voor meer realtime toegang en consolidatie.

“De toekomst is het leveren van applicaties en diensten, zo snel als je het kan bedenken”, zegt Chadd Kenney, vice-president voor Products and Solutions bij Pure Storage. “Om dit te doen, kunnen applicaties niet langer binnen barrières leven, ze moeten in realtime interageren, communiceren en data delen. Architecturen moeten samen met de data convergeren en de huidige belemmeringen wegnemen.”

RDMA

RDMA over Converged Ethernet biedt volgens Pure de grootst mogelijke sprong Ethernet-prestaties, met een 50 procent lagere latency in vergelijking met iSCSI. Prestaties zouden bovendien 20 procent hoger liggen dan NVMe-oF via Fibre Channel. RDMA staat voor Remote Direct Memory Access, wat meer direct dataverkeer van en naar een server toelaat, met een verhoogde doorvoer en verlaagde latency als resultaat.

FlashArray//X ondersteunt end-to-end NVMe met 25 en 50 Gbit-ethernet. Interoperabiliteit is gepland of beschikbaar met netwerkinterfacekaarten van Broadcom, Cisco, Marvell en Mellanox. Klanten kunnen hun arrays upgraden naar NVMe-oF RoCE door de DirectFlash-module te vervangen met de geüpdatete software.

Gerelateerd: Pure Storage lanceert ObjectEngine voor snel dataherstel via flash en de cloud