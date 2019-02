Splunk stapt om onduidelijke redenen uit de Russische markt

Splunk, een bedrijf dat zich bezighoudt met de analyse van big data, stapt uit de Russische markt. Het bedrijf, dat ook cybersecurity tools verkoopt, geeft geen reden voor dat besluit. Het laat enkel weten dat het “continu evalueert” in welke markten het investeert en waar het zijn aandacht op richt.

Het voornaamste product van Splunk is het Splunk Enterprise Security platform. Dat omvat een aantal tools voor event management en security. Deze tools zijn gericht op bedrijven die data van machines en sensoren verzamelen en analyseren. Het platform biedt inzichten in mogelijke veiligheidsproblemen binnen onder meer netwerken en endpoints. Deze producten zijn dus niet langer beschikbaar in Rusland.

Onduidelijk waarom

In een statement op zijn site schrijft Splunk dat het “niet langer software en diensten zal verkopen aan organisaties in Rusland – niet direct en ook niet via partners”. De beslissing heeft om die reden niet alleen invloed op bedrijven in Rusland, maar ook op dochterondernemingen die in andere landen actief zijn. Bedrijven die de software en diensten van Splunk afnemen en ook in Rusland gebruiken, mogen dat niet langer. Splunk zal bestaande deals honoreren, maar die niet verlengen of uitbreiden.

De beslissing van Splunk heeft wellicht iets te maken met een verzoek uit januari 2018 van de Russische overheid. Dat wilde graag inzicht hebben in de broncode van een aantal Amerikaanse bedrijven. Reuters meldde toentertijd dat onder meer HPE, SAP en Symantec akkoord gingen. Trend Micro weigerde echter, met onbekende gevolgen. Het zou kunnen dat Splunk een soortgelijk verzoek heeft gekregen van de Russische overheid en simpelweg geweigerd heeft akkoord te gaan.

Analist Holger Mueller van Constellation Research stelt tegenover de site SiliconANGLE dat het soms niet helemaal duidelijk is waarom een techbedrijf in de ene markt actief is en in de ander niet. Het is volgens Mueller vooral interessant als een bedrijf uit een markt stapt, zoals Splunk nu doet. “Gewoonlijk heeft zo’n besluit te maken met intellectueel eigendom, security en data-opslag, evenals overheidsbemoeienis.”