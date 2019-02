Fortinet lanceert security-oplossing voor veilige overstap naar 5G

Fortinet lanceert uitgebreide beveiligingsoplossingen die een veilige overstap naar 5G mogelijk maken. De nieuwe oplossingen zijn onderdeel van de Security Fabric en bieden volgens de securityspecialist mogelijkheden voor het beveiligen van mobiele core-netwerken, cloudomgevingen, IoT-omgevingen en applicatiediensten.

De oplossingen bestaan onder meer uit virtuele SPU-technologie, geavanceerde anti-malwarebescherming en krachtige next-generation firewalls. De Fortinet Security Fabric combineert naar eigen zeggen schaalbaarheid, overzicht en grip met prestatievermogen en capaciteit voor de beveiliging van 4G- en 5G-netwerken, alsook IoT-toepassingen.

Het bedrijf is er niet alleen van overtuigd dat 5G hogere snelheden, massale connectiviteit en nieuwe omzetkansen biedt, maar ook dat de technologie een ingrijpende invloed zal uitoefenen op mobiliteit en digitale transformatie. “5G zal ervoor zorgen dat de complete mobiele netwerkinfrastructuur zich transformeert tot een platform en katalysator voor toegevoegde waarde en de ontwikkeling van innovatieve netwerkdiensten. De beproefde beveiligingsarchitectuur en securityoplossingen van Fortinet bieden geavanceerde beveiliging tijdens elke stap van deze transformatie. Ze bieden bescherming voor diverse LTE-, LTE-A- en 5G-toepassingen, van radio access network (RAN’s) tot de clouds van operators. Operators kunnen daarmee profiteren van krachtige prestaties en capaciteit van carrier-niveau in combinatie met de schaalbaarheid, het overzicht en de grip die ze van de cloud kennen”, aldus John Maddison, executive vice president products & solutions bij Fortinet.

Transformatie van het netwerk

De ultralage latency, hoge bandbreedte en topsnelheden van 5G vormen vaak het ontbrekende stukje van de puzzel, als het gaat om zelfrijdende auto’s of smart cities. De technologie draagt volgens het bedrijf bij aan een sprongsgewijze verbetering hiervan. Het bedrijf is er dan ook van overtuigd dat de transformatie van de mobiele infrastructuur het netwerk zal transformeren tot een platform en katalysator voor toegevoegde waarde en levering van innovatieve netwerkdiensten.

Dit brengt naar eigen zeggen omzetkansen voor bedrijven met zich mee op het gebied van IoT. Maar deze vergroten volgens Fortinet wel de kans op schade als gevolg van denial of service-aanvallen en andere geavanceerde cyberbedreigingen, die het op het core-netwerk hebben gemunt. Effectieve beveiligingsoplossingen zijn volgens de securityspecialist dan ook onontbeerlijk voor het beschermen en beheren van de zich ontwikkelende 4G-netwerken en nieuwe 5G-netwerken. Deze nieuwe netwerktoepassingen vragen volgens Fortinet om meer dan alleen een deftige firewall.

Virtual SPU-technologie

Het bedrijf levert nu beveiligingsoplossingen die speciaal ontwikkeld zijn voor operators die hun core-netwerk klaarstomen voor de levering van 4.5G- en 5G-diensten. Operators krijgen de mogelijkheid om een beveiligingskader te implementeren. Hierdoor zouden de kosten van het lanceren en beheren van nieuwe diensten worden teruggedrongen. Bovendien smoort het naar eigen zeggen geavanceerde bedreigingen in de kiem, iets dat ten goede komt van SLA-doelstellingen.

Zo worden in het nieuwe beveiligingsplatform van Fortinet onder meer de Virtual Network Functions (VNF’s) uit de FortiGate-reeks van kracht voorzien door de Virtual SPU-technologie van Fortinet. Bovendien zijn er uitgebreide mogelijkheden voor integratie met oplossingen van vooraanstaande NFV- en SDN-leveranciers. Om 5G-netwerken integraal te kunnen beveiligen met innovatieve technieken, zoals network slicing en multi-access edge computing (MEC), moeten VNF’s op dynamische wijze worden aangeboden, waar ze maar binnen het netwerk nodig zijn, aldus Fortinet.

Kwetsbare IoT-apparatuur

Verder beweert Fortinet dat niet alleen data op endpoints beschermd moet worden, maar ook de IoT-apparatuur zelf. Dit gezien ze vaak gebruik maken van uitgeklede besturingssystemen met minimale beveiligingsmogelijkheden. Hierdoor worden ze kwetsbaar voor cyberkaping en botnet-aanvallen. Het bedrijf adviseert operators die IoT-diensten via de cloud aanbieden dan ook om te zorgen voor een scheiding tussen de omgevingen van verschillende klanten. Ook is het wijs om alle virtuele machines, containers en internetapplicaties veilig te houden. De firewalls uit de FortiGate-reeks zouden in staat zijn om alle verbonden apparaten te leren kennen en er profielen van op te stellen voor de toepassing van gedetailleerde beveiligingsregels.