Samsung lanceert vouwbare smartphone Galaxy Fold

Na enkele teasers eind vorig jaar heeft Samsung eindelijk de Galaxy Fold aan het brede publiek getoond. We kennen de finale specificaties, beschikbaarheid, prijs en unieke functies.



Eind vorig jaar toonde Samsung heel kort een prototype van zijn vouwbare smartphone tijdens de Samsung Developer Conference. Alles gebeurde heel snel, de lichten werden uitgeschakeld, maar het toonde wel duidelijk welke richting het toestel uit zou gaan.

Na het allereerste prototype in 2011 is Samsung klaar om de Galaxy Fold aan het brede publiek te presenteren. Het toestel sluit volledig plat met aan de buitenkant een 21:9-scherm en aan de binnenkant een 4,2:3-scherm.

Flexibel design

Het scherm aan de buitenkant meet 4,6 inch (840 x 1960 pixels) en aan de binnenkant 7,2 inch (1.536 x 2.152 pixels). Beide amoledschermen hebben een pixeldensiteit van 420 dpi.

Achteraan zitten dezelfde drie camera’s als in de Samsung Galaxy S10 en S10+: klassiek, breedhoek en telefoto (2x optische zoom). Vooraan is er plaats voor een dubbele selfiecamera zoals bij de Galaxy S10+. Wanneer je de Galaxy Fold dicht vouwt, is er maar één selfiecamera beschikbaar.

De Samsung Galaxy Fold maakt gebruik van Samsung nieuwste 7 nm octacore Exynos-chip en krijgt 12 GB RAM mee. De batterijcapaciteit bedraagt 4.380mAh en er is ondersteuning voor draadloos laden. Je kan ook accessoires of andere smartphones opladen dankzij Wireless PowerShare.

Het flexibele paneel bestaat uit vijf verschillende lagen. De onderlaag is het flexibele amoledpaneel dat we al dikwijls hebben kunnen bewonderen in conceptdemo’s. Daarboven zit een flexibele laag en een extreem dunne Polariser. Daarboven zit een schokabsorberende film en een zogenaamde ‘Cover Window’ om het scherm af te werken.

Android

Google werkt aan een betere integratie van vouwbare smartphones in Android. De native ondersteuning betekent dat ontwikkelaars op een gestandaardiseerde manier hun applicaties en interfaces kunnen laten aanpassen wanneer je de telefoon plooit.

Zo kan je een YouTube-video bijvoorbeeld op een gevouwen scherm bekijken terwijl je onderweg bent, en openvouwen wanneer je thuis in de zetel ploft. De interface past zich automatisch aan en vergroot de video om het grotere schermoppervlak ten volle te benutten.

De Samsung Galaxy Fold is vanaf het tweede kwartaal beschikbaar en komt in vier kleuren: Space Silver, Cosmos Black, Martian Green en Astro Blue. Het toestel zal 1.980 dollar kosten. Europrijzen zijn tot nu toe nog niet bekend.

Specificaties:

7,3″ QXGA+ Dynamic AMOLED (4,2:3)

4,6″ HD+ Super AMOLED (21:9)

Cover camera: 10MP, Selfie Camera, F2.2

Camera achteraan: 16MP Ultra-Wide Camera, F2.2, Wide-angle Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4, OIS 12MP, Telephoto Camera, PDAF, OIS, F2.4, 2X optical zoom

Camera tablet: 10MP Selfie Camera, F2.2, 8MP RGB Depth Camera, F1.9

7 nm 64-bit octacore processor

12 GB RAM LPDDR4x

512 GB (UFS3.0)

4.380 mAh

Android 9.0 Pie

