RFI Engineering en Delmation bieden samen industriële IoT-producten aan

Vandaag tekenen RFI Engineering en Delmation een samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze nieuwe samenwerking zal Delmation de producten van RFI in zijn aanbod opnemen. Samen hopen de bedrijven industrieën te helpen sneller een robuust en veilig Internet of Things (IoT)-netwerk op te zetten.

RFI Engineering ontwikkelt Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)-gateways voor de industriële markt. Die maken het mogelijk om snel een IoT-netwerk op te zetten. Delmation is specialist in datacommunicatie en vraagstukken rond het IoT. Ook biedt het de mogelijkheid om via sensoren data te verzamelen. De toevoeging van gateways aan het productportfolio van Delmation zorgt ervoor dat de organisatie een complete oplossing kan leveren om de veelgevraagde IoT-netwerken binnen de industriële markt te realiseren.

Veilig en efficiënt

LoRaWAN is geschikt voor langeafstandscommunicatie en vereist weinig vermogen. De mogelijkheden hiervan zijn daardoor groot. Zo kunnen gemeenten met de technologie sensoren plaatsen in prullenbakken op straat. Als die dan vol zitten, krijgt de gemeente een signaal dat deze geleegd kunnen worden. Via sensoren, gateways en platformen die gedistribueerd worden door Delmation wordt er op een efficiënte en veilige manier data verzameld.

CEO Kim van Brugge van Delmation vindt het belangrijk om klanten een zo compleet mogelijk pakket aan te bieden. Alleen zo kunnen klanten goed een eigen IoT-netwerk realiseren. Delmation biedt daarom sensoren, gateways, LoRa-servers en een platform waar de binnenkomende gegevens uitgelezen worden. “In de drie jaar dat wij met LoRa-oplossingen bezig zijn, zien we de vraag naar kwaliteitsproducten toenemen. RFI Engineering biedt de kwaliteit die wij als Delmation willen leveren en we zijn dan ook verheugd dat we de samenwerking met deze partij vandaag mogen aankondigen.”

Tom Jansen, die als Director Business Development van RFI Engineering werkzaam is, laat weten trots te zijn op de samenwerking. “Met Delmation als distributeur hebben wij een mooie partner die past bij onze groeiambities. Delmation bestaat ruim dertig jaar en heeft haar sporen ruimschoots verdiend binnen de industriële markt.” De samenwerking opent volgens Jansen dan ook deuren naar grote IoT-projecten.