Salesforce en GV steken miljoenen in startup ThousandEyes

Vorig jaar hadden miljoenen Amerikanen tijdelijk geen toegang tot delen van het internet. Dat was het gevolg van een stel beschadigde internetkabels. Zulke grootschalige problemen komen niet vaak voor, maar lokale problemen wel. Die vormen een groot probleem voor zakelijke IT-afdelingen.

Het bedrijf ThousandEyes uit San Francisco wil bedrijven van de juiste handvatten voorzien om inzicht te krijgen in netwerkproblemen die hun werkzaamheden kunnen verstoren. Vandaag meldt het bedrijf dat het bij een Series D-investeringsronde 50 miljoen dollar (44,1 miljoen euro) opgehaald heeft. De investeringsronde werd aangevoerd door GV, de investeringstak van Alphabet die zich met durfkapitaal bezighoudt. Ook Salesforce en Sequoia Capital hebben geld geïnvesteerd.

Flink uitbreiden

ThousandEyes heeft een cloudplatform dat bedrijven helpt bij het monitoren van hun netwerkverkeer over heel de wereld. De startup maakt daarvoor gebruik van gespecialiseerde softwarematige sensoren die informatie verzamelen over de onderliggende infrastructuur. Daarvoor heeft het bedrijf zijn software in datacenters in 54 verschillende landen geïnstalleerd.

Om bedrijven te helpen hun netwerkverkeer te monitoren, laat ThousandEyes andere ondernemingen die softwaresensoren ook in hun eigen interne infrastructuur installeren. ThousandEyes gebruikt de verzamelde gegevens om vervolgens de netwerken van bedrijven in kaart te brengen. Die kaart helpt IT-teams bij problemen om snel te achterhalen waar die liggen.

Problemen achterhalen

Stel dus dat een bedrijf in Tokyo gevestigd is en merkt dat er problemen zijn met een app in een Amerikaans datacenter, kunnen de IT-teams van het Japanse bedrijf dat makkelijk achterhalen. ThousandEyes biedt onder meer informatie over de prestaties, vertragingen en foutmarges van de netwerken en laat precies zien hoe die zich tot elkaar verhouden in verschillende delen van het netwerk. Dat kan helpen om problemen te identificeren.

Het bedrijf stelt dat het platform hierdoor ook kan helpen bij het identificeren van potentiële zwakke plekken in een netwerk. Ook zouden klanten hiermee betere beslissingen kunnen nemen ten aanzien van toekomstige investeringen in infrastructuur. ThousandEyes kan 20 van de 25 grootste SaaS-aanbieders tot zijn klanten rekenen, evenals zes van de zeven grootste banken van Amerika. Het geld dat nu is opgehaald wordt geïnvesteerd in internationale uitbreiding en versnelde productontwikkeling.