Google lanceert bètaversie van hybride cloud-platform

Google heeft een bètaversie uitgebracht van zijn Cloud Services Platform, dat cloud-diensten bevat die gericht zijn op organisaties met workloads die on-premise blijven staan. De focus ligt daarbij op de Google Kubernetes Engine, waarmee enterprises hun applicaties zowel in hun eigen datacenter als op vrijwel ieder cloud-platform dat containers ondersteunt kan draaien.

Het Cloud Services Platform werd in juli vorig jaar al aangekondigd, maar wordt nu pas als bèta op de markt gebracht. Chen Goldberg, engineering director bij Google Cloud, stelt tegenover TechCrunch dat het idee is om enterprises te helpen innoveren en moderniseren.

“Iedereen is duidelijk erg enthousiast over cloud computing, on-demand compute en managed services. Maar klanten hebben ingezien dat die verhuizing niet eenvoudig is.” Daarbij stelt Goldberg dat het overgrote deel van de enterprises een hybride aanpak adopteert. Containers zijn nog een erg nieuwe technologie, maar volgens Goldberg adopteren de meeste enterprises al containers en Kubernetes.

CSP

Het Cloud Services Platform (CSP) is een managed platform. Daarbij handelt Google verschillende dingen af, waaronder upgrades en beveiligingspatches. Het platform ondersteunt ook Kubernetes-applicaties van de GCP Marketplace voor enterprises die een eenvoudige manier nodig hebben om een deel van de meest populaire applicaties te installeren.

De technologie zelf draait echter niet alleen om Kubernetes, stelt Goldberg. De dienst gebruikt ook Istio, wat een steeds populairder wordende service mesh is die het eenvoudiger maakt voor enterprises om de flow aan verkeer en API calls tussen applicaties te beveiligen en beheren.

Daarnaast wordt de nieuwe CSP Config Management-tool gelanceerd, om gebruikers te helpen multi-cluster beleid op te stellen en access en resource quotas te beheren. CSP integreert ook met Google’s Stackdriver Monitoring-dienst en continuous delivery platforms.

Verder is het niet nodig om een specifieke set aan hardware-specificaties in huis te hebben. CSP zit bovenop VMware’s vSphere server virtualization platform, wat de meeste enterprises al in hun datacentra gebruiken.