Arm lanceert designs voor nieuwe krachtige edge-to-core-chips

Arm lanceert twee nieuwe telgen in zijn Neoverse-line-up. De chipbouwer komt met de nieuwe chips tegemoet aan de kritiek op de eerste versies van Neoverse.

Arm lanceert twee nieuwe Neoverse-chips. De chips zijn gebouwd op het Neoverse 7 nm-platform. Dat volgt het Cosmosplatform op, waarop de eerste generatie werd ontwikkeld. Concreet lanceert ARM desings voor de Neoverse N1 en de Neoverse E1.

Serverchip

De Neoverse N1, codenaam Ares, is een krachtpatser met als doel een schaalbare cloud-to-edge-infrastructuur te ondersteunen. De chip is 60 procent sneller dan zijn voorganger, en dat is een onverwachte sprong. In zijn oorspronkelijke roadmap ambieerde ARM slechts performancewinsten van 30 procent per generatie, maar na kritiek over wat volgens sommigen teleurstellende prestaties van de eerste generatie waren, besloot de chipdesigner een tandje bij te steken.

De N1 is een variant op de Cortes A-76, speciaal ontwikkeld voor gebruik in datacenters. Arm zet de SoC in de markt als een volbloed-serverchip. De grootste veranderingen ten opzichten van de ‘consumentenversie’ heeft te maken met de structuur van de cache en de manier waarop de chip geheugen aanspreekt. Arm komt zo tegemoet aan de uitdagende en hoge eisen van een serveromgeving.

Data verplaatsen

De Neoverse E1, Helios voor de vrienden, heeft een ander doel. Waar de N1 een rekenchip is, is de E1 bedoeld om heel snel heel veel data te kunnen versluizen. Met de chip komt Arm tegemoet aan de IoT-realiteit, waarbij steeds meer data gegenereerd en dus ook verplaatst moet worden. De chip heeft als ambitie om dat op een snelle maar zeker ook zuinige en kostenefficiënte manier te doen.

Arm zelf bakt geen chips: het werkt designs uit. Het is aan OEM’s om aan de slag te gaan met die designs, en effectief hardwarechips te bouwen. Arm geeft hen hier de nodige flexibiliteit in. Zo is het perfect mogelijk om het N1 design uit te bouwen met bijvoorbeeld acceleratoren voormeer AI-gerichte workloads.

Uitdagende markt

De eerste processors gebaseerd op de Arm-designs zouden tegen het einde van dit jaar op de markt moeten komen. Of de chips zullen volstaan voor Arm om een voor zichzelf een stukje van de servercake te snijden, blijft afwachten. Arm vecht tegen het dominante Intel, dat zelf al uitgedaagd wordt door AMD. Beide fabrikanten bouwen x86-chips, die veel populairder zijn dan chips gebaseerd op de Arm-architectuur. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere hardware, maar ook daar is Arm geen pionier. IBM bedient al jaren een dergelijke niche met zijn Power-cpu’s.

