Microsoft en TU Delft werken in gezamenlijk laboratorium aan quantumtechnologie

Vandaag heeft koning Willem-Alexander officieel het Microsoft Quatum Lab op het terrein van de TU Delft geopend. Binnen dit hoogwaardige laboratorium gaan de techgigant en de Nederlandse technische universiteit gezamenlijk werken aan quantumtechnologie om speciale quantumbits (qubits), de bouwstenen voor quantum computing, te realiseren en daarmee op termijn een schaalbare quantum computer te bouwen.

De opening van het lab vormt onderdeel van een bestaande publiek-private samenwerking tussen Microsoft, de TU Delft, het Delftse quantumtechnologiebedrijf QuTech en TNO. Doel van deze samenwerking, die onder leiding van professor Leo Kouwenhoven van Microsoft staat, is het realiseren van ‘topologische’ qubits. Deze qubits worden ontwikkeld met behulp van een revolutionaire technologie die zogeheten ‘majorana’-deeltjes gebruikt.

‘Lego-blokjes’ als bouwstenen

De topologische qubits zijn eigenlijk een soort Lego-steentjes die kunnen worden gebruikt om chips te bouwen. In een later stadium kunnen met deze zeer specialistische chips dan binnen een computer-omgeving, de quantum computer, met extreem hoge snelheden en rekenkracht processen worden uitgevoerd. Denk daarbij niet alleen aan specialistische berekeningen voor medische, chemische of industriële doeleinden, maar ook voor zaken rondom klimaat.

In het nieuwe Microsoft Quantum Lab wordt dus vooral gewerkt aan het maken van de benodigde hardware. Maar, zo gaf Scientific Director Ronald Hanson van QuTech in een keynote aan, tegelijkertijd zal ook aan de software moeten worden gewerkt om alle gewenste applicaties voor de technologie mogelijk te maken.

Quantum computing is nationaal project

Het publiek-private karakter van dit nieuwe high tech laboratorium is voor staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aanleiding tot een oproep aan alle relevante partijen binnen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven op om aan te haken bij het quantumonderzoek en de krachten te bundelen. Nederland heeft een uitzonderlijke, leidende positie als het gaat om quantumtechnologie, die wereldwijd wordt erkend. Een betere publiek-private samenwerking moet deze positie bevestigen en verstevigen, aldus de staatssecretaris. Bovendien kan dit veel voordeel gaan brengen voor de nationale economie en samenleving in ons land.

Naast de TU Delft zijn bijvoorbeeld nu ook de andere technische universiteiten, Eindhoven (materialen) en Twente, bij het quantum computing traject aangehaakt. Ook de Universiteit van Amsterdam (software en de bij deze universiteit aanwezige Nederlandse ‘klassieke’ supercomputer) en de Universiteit Leiden doen mee.

Techzine was vandaag bij de opening aanwezig. Wij spraken daar met National Technology Officer (NTO) Hans Bos van Microsoft over onder meer noodzaak om quantumonderzoek op nationaal niveau te doen, een eventuele koppeling tussen quantum computing en Azure en welke activiteiten de techgigant nu al ter beschikking stelt. Hierover later meer op Techzine.