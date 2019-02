HPE CEO Neri: ‘De wereld zal altijd hybride zijn’

Antonio Neri viert zijn eerste verjaardag als CEO van HPE. Hij blikt vooruit op de toekomst van het bedrijf. Hybrid cloud en edge computing spelen daarin een belangrijke rol, met Aruba Networks als troefkaart.

In een uitgebreid interview aan Business Insider blikt HPE CEO Antonio Neri terug op 2018 en kijkt hij vooruit naar 2019. Neri ziet HPE een niche uitbouwen binnen de hydrid cloud-markt. Klanten willen volgens hem liever bepaalde data op eigen servers bewaren en andere data in de cloud.

“Vorig jaar lanceerden we HPE Greenlake Hybrid Cloud, een dienst dat bedrijven helpt om hun infrastructuur te beheren over AWS, Azure en eigen datacenters. In sommige gereguleerde industrieën, zoals de financiële sector, kan niet alle data naar de cloud worden verhuisd. Met Greenlake Hybrid Cloud kunnen die bedrijven toch hun infrastructuur moderniseren zonder een grote switch te maken”, zegt Neri. “De wereld zal altijd hybride zijn.”

Edge computing

Naast hybrid cloud gaat de grootste focus van Neri uit naar edge computing. Hij verwacht dat die markt over de komende drie tot tien jaar helemaal gaat ontploffen. Hiermee hoeft niet alle data onmiddellijk naar de cloud en kan er lokaal heel wat worden berekend. Enkel de meest intensieve berekeningen worden dan nog naar de cloud gestuurd.

Volgens Neri is HPE perfect gepositioneerd om die markt te veroveren. “We hebben ook Aruba Networks (overname in 2015 voor 3 miljard dollar) in het portfolio. Hiermee bieden we een fundamentele infrastructuur om oplossingen te verbinden met elkaar en met de cloud. Het aantal verbonden toestellen zal blijven groeien. Ik verwacht dat de markt rond edge computing 400 miljard dollar waard zal zijn.”

Hij benadrukt ook dat edge computing uiteindelijk groter zal worden dan de cloudmarkt. Volgens analystenbureau CRN is die vandaag 180 miljard dollar waard.

Antonio Neri nam de CEO-functie een jaar geleden over van Meg Whitman. Tot nu toe heeft HPE elk kwartaal de verwachting van de analisten ingelost en groeide de omzet met 7 procent in het fiscale jaar 2018. Tegelijk kijken we sceptisch en is de winst per aandeel nagenoeg status quo gebleven vergeleken met een jaar geleden.

