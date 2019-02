Microsoft brengt HoloLens-app voor hulp op afstand naar Android

Microsoft duwt Windows Mixed Reality in de richting van mobiele telefoons. Deze lente lanceert het een mobiele versie van zijn HoloLens-app voor hulp op afstand voor Android. Ook voor iOS komt een beperktere app beschikbaar.

Windows Mixed Reality bleef tot nog toe beperkt tot de HoloLens en een aantal VR-brillen van fabrikanten zoals Acer, HP en Lenovo. Deze lente breidt Microsoft het platform verder uit naar mobiele telefoons, met de lancering van Dynamics 365 Remote Assist voor Android. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de ‘Microsoft Business Forware’-conferentie in Parijs, waar ZDNet over bericht.

De app voor hulp op afstand is vandaag al beschikbaar voor de HoloLens en laat de drager delen wat hij of zij ziet via de ingebouwde camera. De ontvanger kan meekijken en aantekeningen maken in een laag over het beeld (‘mixed reality’) om de zender te helpen bij het uitvoeren van een taak. In de vertaling naar mobiel, wordt de bril vervangen door de telefoon.

Hands-free

De HoloLens-app blijft wel de superieure versie. Ze laat de drager toe om hands-free te werken en aantekeningen toe te voegen via handbewegingen in de lucht. Remote Assist voor Android is dan weer een stuk toegankelijker. Bedrijven kunnen goedkope hardware gebruiken die ze reeds in bezit hebben, in plaats van te moeten investeren in een HoloLens van meer dan 3.000 euro.

Het grote verschil met het simpelweg filmen van een probleem, is de ‘mixed reality’-laag die Microsoft over de wereld legt om een probleem makkelijker te duiden en oplossingen voor te stellen.

Product Visualize

Op iOS lanceert Microsoft Product Visualize. De app is bedoeld voor verkopers van complexe producten, zoals voertuigen of zware machines. Product Visualize toont een virtueel (schaal)model van het product in augmented reality. Hoewel hiervoor al verschillende oplossingen van andere ontwikkelaars bestaan, biedt Microsoft de integratie met zijn breder pakket van Dynamics 365-tools. De app komt eerst op iOS uit en wordt op een later moment ook naar HoloLens gebracht.

De apps maken deel uit van Microsoft eerstvolgende grote feature-update voor Dynamics 365, die voor april staat gepland.