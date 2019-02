Oracle beschuldigt Nederlands bedrijf Tapcore van fraude met advertenties

Oracle beschuldigt het Nederlandse bedrijf Tapcore van fraude met advertenties. De cloud-gigant stelt dat het een frauduleuze praktijk ontdekte in de SDK van het bedrijf uit Voorschoten. Tapcore ontkent de beschuldiging, meldt Tweakers. Ook wil Tapcore meewerken aan een onderzoek naar de zaak.

Oracle stelt dat het software genaamd Drainerbot vond bij vijf apps. Daarbij laden apps en games advertenties in de achtergrond, die niet aan de gebruiker getoond worden. De telefoon wordt vervolgens zonder reden warm en de apps en games verbruiken op de achtergrond gigabytes aan data.

Drainerbot gebruikt specifiek geïnfecteerde code op Android-apparaten om de video-advertenties te leveren. De app rapporteert vervolgens terug aan het adverteerdersnetwerk dat iedere advertentie getoond is op een legitieme website. Die websites zijn niet echt. Volgens Oracle wordt de SDK die in de apps zit verspreid door Tapcore.

De SDK zit in de apps en games Perfect365, VertexClub, Draw Clash of Clans, Touch ‘n’ Beat – Cinema, en Solitaire: 4 Seasons (Full). Van die apps lijkt alleen de laatste nog online. Oracle stelt dat de apps en games in totaal ruim tien miljoen keer geïnstalleerd zijn.

Tapcore

Tapcore is een bedrijf uit Voorschoten dat ontwikkelaars helpt geld te verdienen aan betaalde apps en games die illegaal gedownload zijn door gebruikers. Het bedrijf ontkent nu alle beschuldigingen van Oracle en zegt “extreem verrast en gealarmeerd” te zijn.

“Na het horen van de Drainerbot-fraude is Tapcore direct begonnen met een intern onderzoek, om te zien of zulke code ooit gedistribueerd is door ons netwerk zonder onze kennis”, aldus het bedrijf. Ook geeft Tapcore aan mee te willen werken aan een onderzoek met alle “geïnteresseerde bedrijven”. “Openheid en transparantie is belangrijk in de mobiele adverteerdersindustrie, en Tapcore is bereid om alle data en resultaten te delen.”