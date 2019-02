Snom komt met geheel nieuwe gebruikersinterface

Snom lanceert een volledig nieuwe interface voor zijn hardware portfolio. Het is versie 10 en een compleet herontwerp van de gebruikersinterface. Daarnaast zitten er ook wat nieuwe mogelijkheden in Snom versie 10, die het makkelijker maken om conferentiegesprekken op te zetten.

Dat schrijft de site UC Today op basis van een gesprek met marketingmanager Jason Green van Snom. Volgens Green is het nieuwe ontwerp voor Snom een manier om de firmware aan “nieuwe producten aan te passen en dan vooral producten die van een nieuwe sensor voorzien zijn.” Maar bovenal heeft Snom de visuele kant van zijn software volledig opnieuw ontworpen.

Verbeterde interface

“We hebben de gebruikersinterface verbeterd met meer icoontjes en het aantal stappen dat nodig is om een conferentiegesprek op te zetten teruggedrongen,” aldus Green. De nieuwe interface moet de zakelijke tools van Snom dan ook veel gebruiksvriendelijker maken en is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten. Die heeft vaak geen keuze als het aankomt op de hardware die zijn bedrijf levert, dus wil Snom zo gebruiksvriendelijk mogelijke producten leveren.

Om die reden introduceert het bedrijf dan ook Snom QuickLookUp. Gebruikers kunnen hiermee eenvoudig andere medewerkers opzoeken en bellen. “Het is heel makkelijk om dit soort dingen op je smartphone te doen, dus zou het ook niet moeilijk moeten zijn op je zakelijke toestel”, vertelt Green over deze functie.

Sensoren gebruiken

Ook nieuw in versie 10 zijn de Snom SmartLabels. Die functionaliteit maakt het mogelijk voor de gebruiker om de functies van knoppen op verschillende manieren weer te geven. Gebruikers kunnen ervoor kiezen dat die het volledige scherm vullen, of ze in ‘short mode’ als icoontje aan de zijkant van het scherm plaatsen.

Tot slot maakt de software beter gebruik van de mogelijkheden van sensoren in Snom-producten. Zo is de Snom D735-handset tegenwoordig voorzien van een ingebouwde lichtsensor. Met versie 10 detecteert de telefoon dankzij die sensor niet alleen bewegingen, maar ook het omgevingslicht en past deze zijn schermhelderheid daar op aan.