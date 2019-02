Qlik neemt databeheerder Attunity over

Qlik laat vandaag weten dat het van plan is om Attunity over te nemen. Daar heeft het 560 miljoen dollar (493,9 miljoen euro) voor over. De overname zou in het tweede kwartaal van dit jaar rond kunnen zijn en moet Qliks aandeel in de lucratieve markt van databeheer vergroten.

De afgelopen tijd heeft Qlik fors geïnvesteerd in de markt van databeheer. Daartoe nam het vorig jaar bijvoorbeeld Podium Data over. Waar Qlik voorheen vooral veel focus op business intelligence had liggen, waarmee het bedrijven kon helpen hun data goed te analyseren, breidt het steeds meer uit om ook databeheer voor zijn rekening te nemen.

Aandeel vergroten

De overname van vandaag helpt Qlik bij zijn pogingen om een groot aandeel in die markt te werven. Het bedrijf wil niet alleen de analyses aanbieden, maar bedrijven ook helpen om alle data die ze hebben klaar te maken voor die analyses. Dat is vaak een tijdrovendere klus dan de analyse zelf, dus door het aanbod te combineren kan Qlik een aantrekkelijk portfolio samenstellen.

Attunity heeft een reeks verschillende producten in zijn aanbod die bedrijven helpen om archieven te verhuizen van zakelijke systemen naar analytische toepassingen. Het voornaamste product van Attunity is Replicate, een platform dat in verschillende edities beschikbaar is. De belangrijkste daarvan is erop gericht om data naar cloudomgevingen over te zetten. Replicate automatiseert dat proces zoveel als mogelijk. Ook opvallend aan Replicate: het houdt het oorspronkelijke systeem in de gaten. Elke verandering daarin, wordt door Replicate doorgezet naar de kopie die voor analytische doeleinden gemaakt is.

Attunity biedt ook producten aan die helpen bij andere aspecten van databeheer. Een daarvan is Compose, dat helpt bij het verwijderen van incorrecte archiefstukken. Verder helpt Visibility bij het monitoren van de kosten en het gebruik van verschillende analytische systemen. Niet alleen neemt Qlik al deze producten over, ook werft het flink wat klanten. Attunity verleent zijn diensten aan meer dan 2.000 organisaties wereldwijd, waaronder vijftig bedrijven uit de Fortune 100.