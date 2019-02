Gemalto lanceert nog voor de zomer de eerste 5G-simkaart

Gemalto beweert dat het de eerste 5G-simkaart heeft ontwikkeld en brengt die nog voor de zomer op de markt. De 5G-sim komt in drie varianten: een traditionele verwijderbare simkaart, een ingebouwde simkaart (eSIM) en een M2M-simkaart (machine-to-machine).



Alle versies volgen zowel de specificaties van de 3GPP, als de aanbevelingen van SIMalliance voor 5G-simkaarten. Gemalto is daarmee de eerste partij die een oplossing biedt die geschikt wordt geacht voor het beveiligen van 5G-netwerktoegang.

De nieuwe simkaart ondersteunt naadloos wereldwijde 5G-roaming, encrypteert en anonimiseert de identiteiten van abonnees volledig en verhoogt de beveiliging tegen hacks en datalekken. Gemalto benadrukt dat providers door de anonimiserende functie helemaal aan de GDPR voldoen en dat het misbruik van informatie voor het lokaliseren of volgen van gebruikers wordt geëlimineerd.

“De 5G SIM biedt de basis van vertrouwen in dit mobiele netwerk van de volgende generatie voor operators en andere belanghebbenden in het ecosysteem. Het zal operators helpen om het volledige 5G-potentieel te benutten, hun netwerkinvesteringen te maximaliseren en de nieuwe serviceplaatsing te vereenvoudigen met volledige achterwaartse compatibiliteit met eerdere 3G / 4G-technologie”, aldus Emmanuel Unguran, executive vice president van Gemalto.

Snapdragon 855

De simkaarten zullen onder meer worden gebruikt in nieuwe smartphones die dit jaar lanceren met de Snapdragon 855-chipset van Qualcomm. “Qualcomm Technologies heeft een langdurige relatie met Gemalto, gericht op het leveren van mobiele oplossingen met robuuste beveiliging. We breiden deze samenwerking nu uit om OEM’s in staat te stellen op eenvoudige wijze 5G-apparaten te ontwikkelen met een sterke beveiliging”, zegt Qualcomm senior director Gautam Sheoran.

Tegen 2024 voorspelt netwerkleverancier Ericsson 1,5 miljard actieve 5G-abonnementen. De use-cases voor de nieuwe simkaart omvatten snellere mobiele breedband, grootschalige IoT-installaties en kritieke telecominfrastructuur.

