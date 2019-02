Huawei lanceert opvouwbare 5G-smartphone Mate X

Amper enkele dagen nadat Samsung de Galaxy Fold officieel aan de wereld heeft getoond, heeft Huawei tijdens het Mobile World Congress in Barcelona zijn antwoord klaar. De Mate X is niet alleen de eerste opvouwbare smartphone van de Chinese fabrikant, maar ook de eerste met 5G-ondersteuning.

De Mate X heeft in praktijk drie verschillende schermen: 6,6 inch vooraan (2.480 x 1.148 pixels), 6,38 inch achteraan (2480 x 892 pixels) en 8 inch opengevouwen (2.480 x 2.200 pixels). Ter vergelijking: de Galaxy Fold heeft opengevouwen een 7,2 inchscherm.

‘True back-to-back’

Huawei benadrukt dat de Mate X een “true back-to-back fold” biedt, zonder opening tussen de twee schermpanelen in dichtgevouwen toestand. Het gebruikt daarvoor een gepatenteerd scharnier met naar eigen zeggen meer dan honderd afzonderlijke componenten. Daardoor is de telefoon in dichtgevouwen toestand 11 mm dik, ten opzichte van 17 mm bij “andere vouwbare smartphones”. Lees: de Galaxy Fold.

Vanwege het vouwbare design heeft Huawei twee afzonderlijke batterijen in de Mate X gestopt, die samen een capaciteit van 4.500 mAh leveren. De SuperCharge-technologie werd verder opgekrikt van 40 watt bij de Mate 20 Pro tot 55 watt. De Mate X laadt daarmee op van 0 naar 85% op een half uurtje tijd.

Een andere aardigheid is ‘mirror shooting’. Wanneer je een portret maakt, kan de geportretteerde onmiddellijk het resultaat zien op het scherm aan de achterkant van het toestel. Deze functie is ook nuttig voor wie graag selfies maakt en daar liever de betere camera achteraan voor gebruikt.

5G

De Mate X draait op dezelfde Kirin 980-processor als de Mate 20 Pro en combineert die voor het eerst met de nieuwe Balong 5000 5G-modem. Volgens Huawei de snelste 5G-modem van het moment, al zal je daar in onze contreien nog niet onmiddellijk voordeel uit halen.

De Mate X verschijnt midden 2019 op de markt voor een adviesprijs van 2.299 euro (8 GB RAM en 125 GB opslag). Van de Samsung Galaxy Fold is nog geen europrijs bekend, maar afgaande op de dollarprijs, zullen beide toestellen zeer gelijkaardig geprijsd zijn.

Een verkoopsucces wordt het waarschijnlijk niet, maar we kunnen opnieuw van innovatie spreken in een smartphonemarkt die de laatste jaren erg aan het stagneren was. Alleen al dat is genoeg om de Mate X en consorten bestaansreden te geven.