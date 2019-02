Microsoft lanceert HoloLens 2 met groter gezichtsveld

Vier jaar na de lancering van de eerste HoloLens zakte Microsoft af naar het Mobile World Congress in Barcelona om een opvolger aan de wereld voor te stellen. De HoloLens 2 maakt komaf met verschillende pijnpunten van de eerste generatie.

In de voorbije jaren heeft de HoloLens een hobbelig parcours afgelegd, maar de bril voor augmented reality – of mixed reality, zoals Microsoft het noemt – vond uiteindelijk succes voor bedrijfstoepassingen in verschillende verticale markten. Met de HoloLens 2 heeft Microsoft duidelijk zijn zinnen gezet op verdere uitbreiding in de zakelijke markt.

Microsoft heeft verder gesleuteld aan het ontwerp van de HoloLens, met een kleinere, lichtere en comfortabelere bril als resultaat. Eerste indrukken bevestigen dat de bril inderdaad aangenamer is om te dragen dan zijn voorganger.

Nog een verschil met de eerste generatie is de keuze voor een ARM-chip in plaats van Intel. HoloLens 2 draait op de Snapdragon 850 van Qualcomm, gecombineerd met een custom holografische chip, wat de batterijduur flink ten goede moet komen (2 tot 3 uur). De bril werkt alleen met Universal Windows Apps, die eenvoudig met Windows 10 op ARM compatibel kunnen worden gemaakt.

Handtracking

Eén van de belangrijkste nieuwe features is de toevoeging van handtracking via een nieuwe Azure Kinect-sensor. Het tracken van je handbewegingen werkt in tandem met eyetracking, zodat je op een natuurlijke manier kan interageren met virtuele objecten in mixed reality. Een controller is niet langer noodzakelijk. Ook spraakherkenning is ingebouwd.

Daarnaast werd ook de field of view van de bril drastisch verbeterd. Dat is het gezichtsveld dat je hebt door de bril, waarin virtuele objecten zichtbaar zijn over de realiteit. De beperkte field of view was een belangrijk minpunt van de eerste HoloLens en is met de nieuwe bril verdubbeld.

Microsoft gebruikt daarvoor een nieuwe technologie met laserlicht en oscillerende spiegels om het beeld op de bril weer te geven. Daardoor is het bedrijf erin geslaagd om de resolutie en kwaliteit te behouden, wat resulteert in een 2K-scherm voor elk oog.

Tot slot is er het HoloLens Customization Program waarmee bedrijven hun eigen versie van de bril kunnen bouwen, aangepast aan hun unieke noden. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van de bril in een veiligheidshelm, zodat hij zonder risico op een bouwwerf kan worden gebruikt.

Verticale markten

De focus blijft in eerste instantie op first-line werknemers in verticale markten, zoals arbeiders op een bouwwerf, maar ook in fabrieken, autogarages, operatiekamers enzovoort. De bril zal in eerste instantie dan ook alleen aan bedrijven worden verkocht.

Voor een enterprise-bundel betaal je 3.500 euro, ten opzichte van 5.000 euro voor de eerste generatie. Microsoft biedt ook een abonnementsformule van 150 dollar per maand. Europrijzen werden nog niet bekendgemaakt

De HoloLens 2 kan nu reeds worden besteld en wordt later dit jaar naar de eerste klanten uitgestuurd. Voorlopig is de Benelux nog niet aan de beurt, maar de bril zal in Europa wel al in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn.

