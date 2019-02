Qualys onthult wereldwijde cloud-app IT Asset Inventory

Qualys heeft een wereldwijde cloud-app IT Asset Inventory (AI) onthuld. De app moet beveiligings- en IT-teams een compleet overzicht bieden van verrijkte assetdata. Daarmee moeten de teams complexe, wereldwijde en onderling verbonden IT-omgevingen kunnen monitoren, kritieke of potentiële risico’s kunnen identificeren en kunnen samenwerken om problemen te verhelpen.

Qualys AI verzamelt en analyseert data over IT-assets die verspreid staat over hybride omgevingen, en biedt continu up-to-date en uitgebreide informatie over die assets en hun beveiligings- en compliance-status. De app doet dit met behulp van een combinatie van Qualys-sensoren. Het gaat daarbij om cloud-agents, scanners en passieve netwerksensoren.

Een Fortune 50-retailer krijgt met de nieuwe app bijvoorbeeld zicht op zijn internationale bedrijfsdatacentra, multicloud-omgevingen en zijn fysieke winkels en magazijnen. Al die gegevens bieden nieuwe inzichten waarmee het mogelijk is om risico’s van onbekende apparaten of end-of-life-technologie te ontdekken.

Beheer en beveiliging

Qualys AI helpt beveiligings- en compliance-teams verder bij het identificeren, traceren en beveiligen van assets die gevoelige gegevens opslaan. Zo zorgt het ervoor dat de teams niet afhankelijk zijn van legacy-tools voor het inventariseren van de assets en helpt het de teams om het risicoprofiel van hun assets realtime te beheren.

Dit doet Qualys AI onder meer door ervoor te zorgen dat er in de productieomgeving geen ongeautoriseerde IT-assets worden ingezet. Daarnaast worden actieve apps die niet op hun whitelist staan gedetecteerd en worden teams op de hoogte gebracht wanneer er kwetsbare, end-of-life-, of niet-gelicenseerde software aanwezig is.

Ook verzamelt de app constant gegevens over assets om apparaten, hardware en software te identificeren en te categoriseren. Daarmee moeten de teams de assetdetails en informatie over risico’s kunnen verzamelen voor het nemen van kritische beslissingen.

Een bron van waarheid

Ook wordt hierbij de noodzaak om afzonderlijke systemen handmatig te integreren of de geldigheid van datasets te controleren verwijderd. Daardoor kunnen beide teams een bron van waarheid delen, wat volgens Qualys moet leiden tot betere IT- en beveiligingsresultaten.

Klanten kunnen met de data over hun assets bovendien de configuration management database (CMDB) bijwerken en zo initiatieven mogelijk maken als kostenbesparing op IT-gebied, een enterprise-architectuur, cloud-en datacentermigraties en servicebeheer.