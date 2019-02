Facebook stopt in zijn geheel met dataverzamelende VPN-app Onavo

Gisteren heeft Facebook zijn Onavo Protect VPN-app uit de Google Play Store gehaald. De app maakte inbreuk op de privacy van gebruikers. Voorlopig blijft de app nog actief op apparaten waar deze al op geïnstalleerd is, maar deze verzamelt niet langer nieuwe data.

De site TechCrunch meldt dat Facebook “onmiddellijk zal stoppen voor marktonderzoek data te verzamelen van [Onavo] gebruikers”. Wel werkt de app voorlopig nog even, zodat gebruikers een alternatieve VPN-dienst kunnen vinden. De site van Onavo bestaat dan ook nog, al werken de links die daar naar de Android- en iOS-apps staan niet meer.

Einde verhaal Onavo

Facebook nam het Israëlische bedrijf Onavo in de loop van 2013 over. Maar vorig jaar bleek dat de app in ruil voor zijn diensten wel heel veel data verzamelde. Zo bracht Onavo in kaart welke apps een gebruiker geïnstalleerd had. Maar ook het gebruik van die apps en de hoeveelheid data die per app gebruikt werd, werd door Onavo bijgehouden. De app verzamelde verder informatie over internetsites die bezocht werden en over het land en netwerk waar een gebruiker surft. Om die reden moest Facebook de app in augustus 2018 uit de App Store van Apple halen.

Nu verdwijnt de app dus ook uit de Google Play Store en komt er een einde aan de dienst. TechCrunch stelt dat Facebook deze keuze maakte als gevolg van de toenemende druk op techbedrijven rond privacy. Facebook vindt het daarom geen “verstandige strategie” meer om gebruikers een dienst als een VPN aan te bieden in ruil voor een stille analyse van hun appgebruik en browse-activiteiten. “In plaats daarvan richt het zich op betaalde programma’s waarbij gebruikers goed begrijpen welke privacy ze opgeven in ruil voor directe financiële compensatie”.

Betaalde programma’s

Ook zal Facebook volgens TechCrunch niet langer nieuwe deelnemers werven voor de Facebook Research-app. Eerder weerhield Apple het sociale netwerk er al van om die app nog te distribueren naar iOS-gebruikers, nadat bleek dat de app niet via de App Store maar via interne programma’s van Facebook die voor medewerkers bedoeld waren verspreid werd. De app kon nog gewoon binnen Android gedownload worden, maar daar komt in de toekomst vermoedelijk ook een einde aan.

De app bracht het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg kortgeleden nog in opspraak toen bleek dat vooral tieners meededen aan de app. Zij gaven veel gegevens over hun gedrag op in ruil voor nog geen twee tientjes per maand.