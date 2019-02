Ericsson: ‘Investeringsklimaat Europa vormt risico op vertraging uitrol 5G’

Volgens Ericsson-CEO Borje Ekholm loopt Europa het risico om achter te gaan lopen op ander regio’s bij de uitrol van 5G. Oorzaak is een nerveuze regulatie en zwakke investering. Zorgen over de beveiliging van de netwerken hebben hier minder mee te maken, stelt Ekholm. Dat meldt Reuters.

Volgens Ekholm zijn hoge kosten voor het spectrum, onzekerheid op het gebied van regulatie en een gebrek aan investeringen grotere en belangrijkere zorgen. “Dit heeft veel meer te maken met hoe aantrekkelijk het is om te investeren in 5G”, aldus de topman tijdens het Mobile World Congress (MWC).

Ekholm verwees hierbij naar de oproepen van de Verenigde Staten aan zijn bondgenoten om Huawei en andere Chinese leveranciers te verbannen, wegens nationale veiligheid. De VS is bang dat apparatuur van dergelijke fabrikanten misbruikt wordt voor spionage door de Chinese overheid. Volgens de Amerikanen is er een Chinese wet waarmee bedrijven verplicht worden om samen te werken met spionageverzoeken.

Ekholm nam geen positie in in deze kwestie. “Het is echt aan de naties om te beslissen hoe ze hun nationale beveiligingsbeleid uitvoeren”, zei de topman.

Nederland

GroenLinks stelde eerder deze maand nog dat het een slecht idee is voor Nederland om apparatuur van Huawei en andere Chinese leveranciers te gebruiken in 5G-netwerken. “In zee gaan met deze techgigant is een onaanvaardbaar risico zolang de greep van de communistische partij op het Chinese bedrijfsleven zo groot is.” Vooralsnog is er in Nederland echter geen ban op de apparatuur.

Huawei heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Ren Zhengfei, oprichter en CEO van Huawei, zei in januari nog dat zijn bedrijf nooit voor de Chinese overheid heeft gespioneerd en dat ook nooit zal doen. De Britse inlichtingendiensten concludeerden daarnaast dat het mogelijk is om het risico van het gebruik van Huawei-apparatuur in 5G-netwerken te beperken. Diverse andere landen hebben echter wel een ban ingesteld voor Chinese fabrikanten.