Ontwikkelaars kunnen bij Google een .dev-domein registreren

Lange tijd gebruikte Google .dev-domeinen enkel intern. Maar sinds kort is het voor ontwikkelaars mogelijk om ook zo’n domein te registreren. Goedkoop is dat nog niet: op dit moment betaal je 11.500 dollar (10.132 euro) voor een domeinnaam. Daar komt jaarlijks nog eens 12 dollar bij.

De domeinnaam is volgens Google speciaal voor ontwikkelaars gemaakt. “Ontwikkelaars, ontwerpers, schrijvers en architecten: jullie bouwen het web. Jullie maken het mogelijk voor de vele miljarden mensen die vandaag de dag online zijn om te doen wat ze doen. Heb je ooit geprobeerd jouw favoriete domeinnaam te registeren, maar bleek die vervolgens bezet?” Om die reden komt Google nu dus met de .dev-domeinen.

Langzaam goedkoper

Momenteel zijn de domeinnamen als onderdeel van een early access-programma te koop. Daarmee wil Google graag geld verdienen aan de ontwikkelaars die bang zijn dat hun favoriete domeinnaam al bezet is zodra de prijzen van de domeinen wat redelijker zijn. Heel lang duurt het niet meer voordat het programma voorbij is: op 28 februari begint de reguliere verkoop. Dan dalen de prijzen elke dag volgens een vooraf bepaald stramien.

Google noemt in de blogpost wat domeinen die reeds verkocht zijn. Zo is er voor ontwikkelaars die een site willen bouwen al zowel GitHub.dev als grow.dev. Voor mensen die meer willen weten over de tools en SDKs van Slack is er slack.dev en voor vrouwen die coderen women.dev. Voor nieuwelingen is er verder codecademy.dev, waar ze kunnen leren sites te bouwen.

Alle websites die een .dev-domein hebben, moeten gebruik maken van https. Daarmee voldoen ze aan de nieuwste standaarden als het aankomt op de beveiliging van het internetverkeer. “We hopen dat .dev een nieuw thuis voor jou zal zijn om je gemeenschap op te bouwen, over de nieuwste tech te leren en je projecten te tonen – allemaal met een perfecte domeinnaam”, concludeert Google zijn verkooppraatje.