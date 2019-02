Nokia: ‘5G loopt geen vertraging op door ban op Chinese leveranciers’

Nokia verwacht niet dat de uitrol van 5G-diensten in de Europese markt vertraagd zal worden door de mogelijke uitsluiting van Chinese bedrijven wegens beveiligingsoverwegingen. Dat heeft CEO Rajeev Suri tegenover Reuters gezegd.

In Europa wordt al enige tijd gedebatteerd over waarschuwingen van de Verenigde Staten om een ban in te stellen op apparatuur van het Chinese Huawei. Diverse providers stellen dat dit voor jaren vertraging kan zorgen bij de uitrol van 5G. Suri stelt nu echter dat dit wel meevalt. De echte reden dat Europa achterloopt op de Verenigde Staten is volgens hem dat de veilingskosten voor het spectrum in bepaalde landen hoog is. Daarnaast is er vertraging in het uitgeven van het spectrum.

“Ik denk dat je niet kunt zeggen dat je weet dat de situatie die hierdoor ontstaan is ervoor zal zorgen dat de uitrol van 5G vertraagd wordt, of dat anderen niet in staat zijn om apparatuur te leveren. Dat zou niet accuraat zijn”, aldus Suri.

De Verenigde Staten waarschuwt Europa al enige tijd over het gebruik van apparatuur van Huawei. Volgens het land wordt de apparatuur misbruikt door de Chinese overheid om te spioneren. Huawei heeft dit altijd ontkend. Voorzitter Guo Ping zei tijdens MWC in Barcelona opnieuw dat het landen nooit zou toestaan om achterdeurtjes in te bouwen in zijn apparatuur.

Finland

Nokia is de op één-na-grootste speler in deze markt, achter Huawei. Het bedrijf kondigde aan dat het in Australië een contract heeft gewonnen, waarbij het 5G-apparatuur gaat leven aan provider Optus. In maart moeten vijftig locaties live gaan. Huawei is in Australië in de ban gedaan.

Daarnaast heeft het met Korea Telecom afgesproken om 5G-testen uit te voeren voor service automation, network virtualisation en slicing. Daarmee kunnen meerdere netwerken gedraaid worden op een gedeelde infrastructuur. Tot slot zijn er plannen voor Nokia om samen te werken met het Britse Vodafone voor actieve antennes om 5G-capaciteit te boosten en kosten te laten dalen.