BlackBerry rondt overname securitybedrijf Cylance af

Vandaag rondt BlackBerry de overname van Cylance af. Het is de grootste overname ooit voor het bedrijf; er gaat 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) mee gemoeid. Dankzij de overname van dit particuliere bedrijf in kunstmatige intelligentie (AI) en cybersecurity, is BlackBerry nu een miljardenbedrijf in deze industrie.

“BlackBerry heeft vandaag een enorme stap gezet richting ons doel ’s werelds grootste en meest betrouwbare AI-cybersecurity bedrijf te zijn”, zegt John Chen, Executive Chairman en CEO van BlackBerry. “Het beveiligen van endpoints en de stroom van gegevens daar tussenin, is essentieel in de huidige wereld van hyperconnectiviteit. De technologie van Cylance is een welkome aanvulling op ons arsenaal aan cybersecurityoplossingen. We helpen bedrijven op een slimme manier met het verbinden, beschermen en bouwen van veilige en betrouwbare endpoints.”

Bedreigingen voorspellen

De technologie van Cylance is erop gericht om bekende en onbekende bedreigingen voor endpoints te voorspellen. Daarvoor heeft het bedrijf naar eigen zeggen weinig geheugen en stroom nodig en met die pitch wierf het wereldwijd al meer dan 4.000 zakelijke klanten. Dat deed Cylance onder leiding van CEO Stuart McClure, die aanblijft als directeur van BlackBerry Cylance. Het blijft dus aan McClure om het bedrijf te promoten en het team van datawetenschappers te leiden.

Eerder wist Cylance al verschillende investeerders te interesseren. De afgelopen jaren haalde het bij investeringsrondes zo’n 300 miljoen dollar (263,9 miljoen euro) op bij onder meer Dell Technologies en Blackstone. Het bedrijf heeft in diverse landen locaties, waaronder de Verenigde Staten maar ook hier in Nederland.

De bedoeling is om uiteindelijk de oplossingen van BlackBerry rond mobiliteitsoplossingen en security te combineren met de AI-technologie van Cylance. De achterliggende gedachte is dat die technieken dan samen één uitgebreid platform kunnen aanbieden. BlackBerry zal in het vierde kwartaal de eerste financiële cijfers van BlackBerry Cylance bekendmaken.