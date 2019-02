Nokia 9 PureView lanceert met vijf camera’s

HMD Global heeft op MWC in Barcelona de langverwachte Nokia 9 PureView aan het brede publiek getoond. Het belangrijkste uiterlijke kenmerk zijn de vijf camera’s achteraan, maar het is vooral de manier hoe de Nokia 9 PureView foto’s neemt dat in het oog springt.

HMD Global heeft opnieuw een vlaggenschip in zijn portfolio. Na de Nokia 8 Scirocco vorig jaar moest de Nokia 8.1 tijdelijk een gat vullen in de line-up. Nu is daar de Nokia 9 PureView, het langverwachte topmodel met een opvallende camera-opstelling.

Achteraan vind je vijf camera’s die allemaal dezelfde 12 megapixelsensor hebben en een f/1.8-lens. Twee van de vijf camera’s hebben een kleurensensor. De rest schiet monochrome foto’s. Geen breedhoeklens, geen telefoto (extra zoom), elke camera heeft dezelfde eigenschappen.

Vijf camera’s

Van zodra je de cameraknop indrukt, schieten elke camera een andere belichting. Daarna worden de foto’s samengevoegd tot één detailrijke foto. Volgens Nokia kan het zijn dat sommige camera’s meerdere foto’s nemen om de scène optimaal in beeld te brengen.

Om de vijf camera’s fatsoenlijk met elkaar te laten te laten communiceren, werkt Nokia samen met Light. Zij hebben een bijzondere camera in het portfolio met 16 cameramodules. Nokia gebruikt de Light Lux Capacitor-chip voor de beeldverwerking van de vijf camera’s. De geïntegreerde Qualcomm Snapdragon 845 ondersteunt maar tot drie camera’s.

Adobe Lightroom

Het enige waar voorlopig nog onduidelijkheid over heerst, is de verwerkingstijd per foto. Volgens The Verge duurt de verwerking van één foto tot 10 seconden. Daarna kost het nog enkele seconden voor het resultaat beschikbaar is in de foto’s-app. Volgens Nokia komt dat door de RAW DNG-instelling. Standaard kiest de Nokia 9 PureView JPEG om veel sneller foto’s te kunnen verwerken.

Nokia werkt samen met Adobe en levert standaard Lightroom op elk toestel. De twee bedrijven hebben bepaalde Lightroom presets geconfigureerd op basis van de vijf camera’s in deze telefoon. De Nokia 9 PureView heeft Android One aan boord en is Android Enterprise-gecertificeerd.

Voor de rest zijn de specificaties wat je verwacht van een vlaggenschip: 6 GB RAM, 128 GB opslag, IP67-waterbestendig, 6 inch 2K OLED-scherm en een 3.320 mAh-batterij. De glazen voor- en achterkant zijn voorzien van Gorilla Glass met een aluminium rand rondom. Opvallend: binnenin is er plaats voor de één jaar oude Qualcomm Snapdragon 845. De Snapdragon 855, die onder andere in de Samsung Galaxy S10 zit, slaat Nokia over.

De Nokia 9 PureView wordt aan een scherpe prijs op de markt gezet: 599 euro. Het toestel is vanaf 15 maart beschikbaar in de winkel. Lees binnenkort een uitgebreide test hier op Techzine.

