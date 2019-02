Microsoft brengt machine learning naar de edge met Azure Kinect DK

Microsoft heeft tijdens het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona de Azure Kinect DK onthuld, schrijft Silicon Angle. Het is een met de cloud verbonden sensor die complexe taken kan uitvoeren, zoals het controleren van componenten die van een lopende band afkomen.

Het systeem is de derde evolutie van een product dat in eerste instantie verkocht werd als een accessoire voor video games. De originele versie van de Kinect werd in 2015 uit de handel gehaald, maar de onderliggende technologie werd opnieuw gebruikt. Nu is het een zakelijke toepassing die in staat is om kunstmatige intelligentie (AI) algoritmes te draaien. De Azure Kinect DK breidt deze functies verder uit met een lichtere en kleinere form factor.

Het apparaat beschikt over een 12 megapixel-camera, een dieptesensor en zeven microfoons die geluid oppikken in 360 graden. Ook zijn een accelerometer en een gyroscoop toegevoegd. Achterop zit een set poorten waarmee het mogelijk is om meerdere apparaten te verbinden op dezelfde locatie om dataverzamelingen te synchroniseren.

Het apparaat stuurt sensordata naar het Azure cloud-platform van Microsoft, waar bedrijven deze gegevens kunnen analyseren met de diverse managed AI-diensten die de techgigant aanbiedt.

HoloLens 2

Microsoft presenteerde tijdens MWC ook de HoloLens 2. De HoloLens 2 en de Azure Kinect DK delen een dieptesenor kunnen in tandem samenwerken met een set aan nieuwe mixed reality-diensten die onthuld werden tijdens MWC.

De eerste dienst, Azure Spatial Anchors, is ontworpen om de het ontwikkelen van applicaties voor multi-user augmented reality te vereenvoudigen. Het gebruikt camerabeelden van devices als de Azure Kinect DK om er zeker van te zijn dat virtuele objecten op de juiste plek verschijnen voor iedere deelnemer.

De andere dienst is Azure Remote Rendering. Hiermee wordt een omgeving aangeboden voor het renderen van virtuele objecten, zoals bouwschema’s die te complex zijn om lokaal op de HoloLens of dekstop te genereren.