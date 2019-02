SAP onthult Leonardo Internet of Things voor industriële IoT

SAP heeft tijdens het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona nieuwe Leonardo Internet of Things (IoT)-mogelijkheden aangekondigd, meldt ZDNet. Ook heeft het een uitbreiding van zijn samenwerking met Microsoft aangekondigd voor IoT-interoperability.

Leonardo IoT is volgens het bedrijf een “allesomvattende technologie dat digitale transformatie genereert en aanstuurt voor industriële IoT en Industry 4.0”. Dankzij de focus op het industriële IoT laat de oplossing gebruikers inzichten vergaren uit machines, producten, toeleveringsketen, consumenten en partners. SAP stelt verder dat Leonardo IoT drie “paden naar innovatie” biedt voor gebruikers.

Het eerste pad is het combineren van IoT-data met data uit zakelijke processen. Dit om zakelijke IoT-embedded applicaties mogelijk te maken, zoals S/4HANA, de C/4 HANA suite, SuccessFactors-oplossingen, Ariba-oplossingen en Digital Supply Chain-aanbiedingen. Het tweede pad is het upgraden van de SAP IoT-applicaties. Het laatste pad is het bouwen van nieuwe intelligentie IoT-oplossingen.

Microsoft

SAP kondigde verder aan dat er cloud-naar-cloud-interoperabiliteit komt tussen Leonardo IoT en de Microsoft Azure IoT Hub. Deze interoperabiliteit moet gebruikers een keuze bieden op het gebied van connectiviteit en het management van apparaten. “SAP zet zich in voor een sterk ecosysteem voor IoT en begrijpt de waarde die zijn partners kunnen brengen naar gezamenlijke klanten”, aldus het bedrijf.

De nieuwe samenwerking met Microsoft biedt gebruikers naar verwachting de mogelijkheid om Microsoft Azure IoT Hub te gebruiken als de connectiviteit- en apparaatmanagementlaag voor IoT telemetriegegevens, die vervolgens naar Leonardo IoT worden doorgestuurd.

Leonardo IoT biedt gebruikers daarnaast de optie om ondersteuning voor hun zakelijke processen lokaal uit te breiden, bovenop Microsoft Azure IoT Edge-runtime. Essential business function (EBF) modules gebaseerd op SAP Leonardo IoT Edge moeten ook als containers op Microsoft Azure IoT Edge gaan draaien.

SAP zegt dat het in de toekomst van plan is om dezelfde IoT-interoperabiliteit te bieden met andere partners.