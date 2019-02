Microsoft blijft ondanks kritiek werken aan militaire toepassingen HoloLens

Alle kritiek ten spijt, Microsoft blijft achter het contract met de Amerikaanse overheid staan dat HoloLens-technologie naar het leger te brengen. Het contract is bijna een half miljard dollar waard en moet augmented reality-technologie een militaire toepassing geven.

Tegenover CNN laat Microsoft CEO Satya Nadella weten dat het bedrijf als het erop aankomt, een principiële keuze te hebben gemaakt. “We gaan geen technologie achterhouden voor de instituten die in onze democratieën gekozen zijn om onze vrijheden te beschermen”, aldus Nadella. “We zijn erg transparant over die keuze en blijven in gesprek [met onze medewerkers].”

Militaire toepassingen

Onlangs schreven meer dan tweehonderd medewerkers van Microsoft een open brief aan het management. Daarin vroegen ze het management een punt te zetten achter het betreffende overheidscontract. Met dat contract is zo’n 479 miljoen dollar (422 miljoen euro) gemoeid, dus de verwachting was al dat de bedrijfsleiding deze wens van het personeel naast zich neer zou leggen.

“Wij hebben niet getekend om wapens te ontwikkelen en we eisen zeggenschap over de manier waarop ons werk wordt gebruikt”, valt te lezen in de brief. Het is niet voor het eerst dat er commentaar is op een techbedrijf dat samenwerkt met het Amerikaanse leger. Eerder werd Google flink bekritiseerd toen bleek dat het er ook samenwerkingsverbanden op nahield waarbij gekeken werd naar de toepassing van kunstmatige intelligentie binnen het leger.

Het Amerikaanse leger wil door de samenwerking met techbedrijven nieuwe en opkomende technieken te gebruiken om zijn militaire vermogen te versterken. Kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om drones op het slagveld zelfstandig beslissingen te laten nemen. Met de HoloLens kunnen bijvoorbeeld speciaal daarvoor getrainde soldaten robots besturen.

Nieuwe HoloLens

Gisteren presenteerde Microsoft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona nog de nieuwe HoloLens. Volgens de techgigant moet deze een einde maken aan de pijnpunten van de eerste generatie. Het ontwerp is verbeterd, waarmee de bril kleiner, lichter en daardoor ook comfortabeler is geworden Verder beschikt het over een ARM-chip die de batterijduur vergroot. Ook is er geavanceerde handtracking aan toegevoegd, die bijvoorbeeld operaties en ingewikkelde industriële procedures ondersteunt.