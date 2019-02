Google Station en Cisco willen stabiel internet voor iedereen opzetten

Google Station en Cisco hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd. Samen willen ze een stabiele, publieke internetverbinding opzetten en naar een miljard mensen van over heel de wereld brengen. De achterliggende gedachte is om zo de digitale economie te stimuleren.

Dat maakten beide bedrijven afgelopen zondag bekend tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Het project richt zich op gemeenschappen met weinig tot geen internetverbinding. De bedoeling is om die gemeenschappen een “veilig, toegankelijk, snel en betrouwbaar” publiek netwerk te bieden. Zo kunnen ook zij aansluiting vinden bij de digitale economie en gebruik maken van nieuwe kansen.

Iedereen online

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat inbellen de enige manier was om verbinding te maken met het internet. Maar in Nederland en andere westerse landen zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan en rollen telecomaanbieders langzaamaan supersnelle 5G-netwerken uit. Talloze bedrijven steunen tegenwoordig dan ook op een stabiele internetverbinding.

Maar waar dat in het westen een vanzelfsprekendheid is, is dat in veel andere landen nog niet het geval. Sommige gemeenschappen hebben niet eens de basale infrastructuur die nodig is voor een stabiele internetverbinding. Die gemeenschappen kunnen daardoor niet meedoen aan de digitale economie, waardoor ze belangrijke kansen missen.

Die verbinding verandert op de eerste plaats de manier waarop bedrijven en klanten contact hebben, maar maakt ook nieuwe verdienmodellen en een nieuw aanbod mogelijk. Google Station en Cisco zien mogelijkheden en willen daarom flink investeren in een publiek netwerk dat beschikbaar is in minder bedeelde gebieden.

Scott Harrell, algemeen manager van de divisie Enterprise Networking binnen Cisco, laat weten dat zijn bedrijf ernaar uitkijkt om met “Google Station, ISP’s en overheden samen te werken om een miljard mensen te verbinden met nieuwe economische kansen.” Door een betrouwbaar publiek wifinetwerk op te bouwen, halen de bedrijven de barrières waar mensen nu nog tegenaan lopen weg.