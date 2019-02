Intel richt zich op 5G-providers met nieuwe FPGA-gebaseerde versnellers

Intel probeert providers van draadloze 5G-diensten die hulp nodig hebben bij het beheren van groeiende volumes van gevirtualiseerde workloads voor zich te winnen, met een nieuw product. Het bedrijf lanceerde tijdens het Mobile World Congress in Barcelona een nieuwe field-programmable gate array-based (FPGA) acceleration card, genaamd N3000. Dat meldt Silicon Angle.

De chipfabrikant zei dat het verwacht dat de uitrol van 5G-diensten en een verschuiving richting netwerk functions virtualization gaat leiden tot een groeiende vraag van netwerk-providers voor low-latency FPGA’s en de hogere bandbreedte die 5G biedt. Die eis wordt met name gedreven door een groei in het aantal verbonden ‘edge’-apparaten en de resulterende groei in nieuw dataverkeer.

Werking

Intel stelt dat zijn nieuwe accelerator-kaart low latency FPGA’s – wat chips zijn die opnieuw geprogrammeerd kunnen worden voor specifieke soorten workloads – combineert met “verbeterde mobiele bandbreedte”, om een grotere datapijplijn te creëren voor machine-to-machine-verbindingen.

Het bedrijf stelt dat de kaart ontworpen is voor 5G-providers die snel gevirtualiseerde radio access frameworks willen bieden gecombineerd met NFV-mogelijkheden. De aanpak moet gevirtualiseerde workloads van core netwerk-applicaties tot 5G-radio access networks versnellen.

De N3000 Acceleration Card werkt door de prestaties van het data plane te verbeteren. Het zou netwerkverkeer moeten kunnen versnellen met maximaal 100 GB per seconde en kan in-memory data processing voor high performing applications ondersteunen.

Affirmed Networks

Een van de partners van Intel, Affirmed Networks, zei dat zijn cloud-native application container network 50 procent vermindering zag in het gebruik van resources wanneer deze verhoogde data traffic loads worden afgehandeld. “5G is een transformatie technologie en het vereist geavanceerde network virtualization-infrastructuur met een agile software-architectuur”, aldus Ron Parker, chief architect bij Affirmed Networks.

Affirmed Networks heeft een 5G core network platform ontwikkeld gebaseerd op Intel’s FPGA accelerator card dat 200 GBps per server performance behaalde. Volgens het bedrijf zorgden de FPGA’s voor ‘slim’ load balancing en CPU cache-optimalisatie.