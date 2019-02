Sophos integreert Mobile Security met Microsoft Intune

Sophos heeft de integratie aangekondigd van Sophos Mobile Security 9.0 en Microsoft Intune. Gebruikers van beide oplossingen kunnen voortaan toegangscontroles, die worden gevoed door de nieuwste informatie over de dreiging van mobiele apparaten, configureren.

De op Microsoft Azure draaiende Sophos-integratie zou werknemers in staat stellen om vanaf elk apparaat of locatie veilig toegang te krijgen met behoud van de bedrijfseisen. IT-beheerders kunnen volgens Sophos individueel het gebruiksbeleid van een apparaat configureren binnen Microsoft Intune, zodat werknemers productief kunnen werken vanuit de apparaten en applicaties die zij prefereren. Bovendien zou de bedrijfsconformiteit gewaarborgd blijven.

In het geval van het hacken van een individueel endpoint hebben beheerders toegang tot gedetailleerde beveiligingsinzichten van Sophos Mobile Security. Deze tool helpt beheerders bij het effectief kunnen beslissen, wanneer een individueel endpoint moet worden vergrendeld en toegang tot bedrijfsgegevens moet worden geweigerd.

Gedetailleerde bedreigingsinzichten

“Naarmate we meer vertrouwen krijgen in trustnetwerken, is verbeterde voorwaardelijke toegang van cruciaal belang. Met de toename van het remote werken en het domino-effect dat daarmee gepaard gaat bij de toegang tot bedrijfsgegevens op verschillende mobiele apparaten, is er een groeiende behoefte om gebruikersproductiviteit mogelijk te maken zonder de gegevensbeveiliging in gevaar te brengen. Het begrijpen en beheren van beveiligingsrisico’s staat centraal in deze besturingsomgeving en onze integratie met Microsoft voldoet aan deze vereiste. Door gedetailleerde bedreigingsinzichten met betrekking tot individuele mobiele endpoints aan te bieden, kunnen IT-beheerders beter geïnformeerde keuzes maken om een apparaat van netwerktoegang te blokkeren. Door beheerders die extra context te geven, kan ontzegging van toegang beter worden beperkt om te zorgen dat de productiviteit alleen waar nodig wordt beïnvloed”, aldus Dan Schiappa, chief product officer bij Sophos.

Dat is een mening die ook gedeeld wordt door Ryan McGee, director Microsoft security marketing bij Microsoft. Naarmate de mobielere omgeving van vandaag steeds meer uitbreidt, wordt zijn inziens een meer gedetailleerde context steeds essentiëler. Dit zou er namelijk voor zorgen dat netwerken minder gemakkelijk worden aangetast door malware of mogelijk ongewenste inhoud. McGee ziet integraties met leveranciers van beveiligingsoplossingen zoals Sophos dan ook als toegevoegde waarde.

Naast Microsoft is Sophos Mobile Security ook beschikbaar voord- en iOS-apparaten en kunnen waar nodig bedreigingsgegevens met Microsoft worden gedeeld.

Sophos XG Firewall

Eerder deze maand maakte Sophos ook al bekend dat het zijn next-gen Sophos XG Firewall beschikbaar had gemaakt via Sophos Central. De complete portfolio oplossingen voor cybersecurity van het bedrijf zijn hierdoor inmiddels samengebracht in één cloud-gebaseerd managementplatform. Voor klanten is het nu mogelijk om de next-gen endpoint- en netwerkbeveiliging vanuit één scherm te beheren.

