Google brengt Grammar Suggestions uit voor G Suite

Google brengt vandaag een nieuwe functie naar zijn G Suite-tools: Grammar Suggestions. De functie maakt gebruik van machine learning om grammaticafouten op te sporen en herkent stijlfouten. De functie was sinds juli al beschikbaar binnen een early adopter programma van Google, maar wordt nu naar iedereen uitgerold.

Grammar Suggestions helpt gebruikers niet alleen hun teksten te verbeteren, maar omvat ook materiaal waarmee mensen leren wanneer ze bijvoorbeeld ‘a’ of ‘an’ moeten gebruiken, ‘there’ of ‘their’ enzovoorts. De functie repareert ook spelfouten en verkeerd gebruikte bijzinnen. Kortom: een niet-lopende tekst moet hiermee wel gaan lopen.

Documenten corrigeren

“Als je elke dag weer documenten moet maken en tegen deadlines aanloopt, zal grammatica niet het eerste zijn waar je je mee bezig houdt”, schrijft productmanager Vishnu Sivaji van G Suite in een blogpost. “En als dat wel zo is, dan lijkt het wel alsof iedereen een eigen mening heeft over wat wel en wat niet correct is”.

Gebruikers van G Suite zullen eventuele fouten gemarkeerd zien met blauwe strepen onder de woorden. Door er met de rechtermuisknop op te klikken, kunnen gebruikers de aanbevelingen accepteren. Tegelijk verschijnen er dan ook aanvullende suggesties in beeld. Nog meer suggesties verschijnen als via het Tools-menu een complete spellings- en grammaticacontrole uitgevoerd wordt.

Samenwerking met taalkundigen

Google heeft er volgens Sijavi hard aan gewerkt om de Grammar Suggestions op orde te krijgen. Het bedrijf werkte samen met taalkundigen om een machine learning model te bouwen dat de “complexiteit en nuance” van grammatica precies goed krijgt. “Grammatica kan variëren per taal, regio, stijl en meer. We hebben heel nauw samengewerkt met taalkundigen om de regels voor het machine learning model te ontcijferen en dat als basis gebruikt voor de automatische suggesties die onze machine learning je biedt.”

De Grammar Suggestions rollen vanaf 5 maart uit naar G Suite Basic, Business en Enterprise. Het kan tot 15 dagen duren voordat de functie voor iedereen beschikbaar is. G Suite for Education, Enterprise for Education en Nonprofits krijgen de functie voorlopig niet.