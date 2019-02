VMware lanceert Essential PKS voor modulaire software container deployments

VMware heeft een nieuwe, uitgeklede versie van zijn Pivotal Container Service (PKS) gelanceerd. PKS wordt door bedrijven gebruikt om eenvoudig software containers te maken die draaien op virtuele machines. Dat meldt Silicon Angle.

De nieuwe versie, genaamd VMware Essential PKS, is ontworpen voor bedrijven die een meer modulaire aanpak willen gebruiken bij het deployen van software containers. De originele VMware PKS-dienst, die vorig jaar gelanceerd werd, is in principe een commerciële versie van het open source Kubo-project dat ontwikkeld werd door Google en Pivotal in 2017. Daarmee werd het mogelijk om Kubernetes op grote schaal binnen VM’s te draaien.

Eén van de grote voordelen van PKS is dat het mogelijk wordt om snel en eenvoudig containers te maken, in plaats van dat er fysieke servers voorzien moeten worden voor in een datacentrum. Een ander voordeel voor gebruikers is dat het gebruikers containerized applicaties on-premise laat draaien.

Bedrijven gebruiken software containers om diensten te deployen, omdat ze diverse operationele voordelen bieden, waaronder de mogelijkheid om computing workloads en applicaties te verschuiven onder on-premise computers en de cloud, zonder dat de software herschreven moet worden voor iedere omgeving. Kubernetes is de meest populaire tool om die containers te managen.

Essential PKS

VMware Enterprise PKS is de volledige versie van de container-dienst, die integraties heeft met gevalideerde componenten die beveiliging bieden op enterprise-niveau, evenals compliance en consistentie. Deze componenten omvatten onder meer VMware’s NSX-T voor networking en VMware Harbor voor registry.

De nieuwe Essential PKS-dienst haalt die geïntegreerde componenten weg voor klanten die meer een bare bones-infrastructuur willen, die eenvoudiger aan te passen zijn. Volgens Scott Buchanan, de senior director of product marketing voor cloud-native apps, is Essential PKS ontworpen voor klanten die de interne expertise hebben die nodig is om hun Kubernetes deployments aan te passen.

“Kubernetes is slechts één element van een container management platform. Een klant moet andere componenten selecteren, integreren en deployen, waaronder networking, monitoring en meer.”