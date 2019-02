Windows Server IoT 2019 ondersteunt toepassingen voor robotica

Vandaag komt Microsoft met Windows Server IoT 2019. De software is, zoals de naam al impliceert, specifiek ontwikkeld voor het Internet of Things (IoT). Kleine apparaten die over weinig rekenkracht beschikken kunnen er dus goed mee overweg.

Microsoft omschrijft Windows Server IoT 2019 als het ‘binaire equivalent’ van Windows Server 2019. Dat is dan weer een Windows-versie die geschikt is voor servers in datacenters. Maar deze lichtere versie van het besturingssysteem is geoptimaliseerd voor IoT-apparatuur. Microsoft biedt de dienst enkel aan hardwaremakers aan. Ze kunnen op vijf jaar aan reguliere ondersteuning rekenen en indien ze daarvoor betalen nog eens vijf jaar aanvullende ondersteuning.

Analyses en inzichten

Windows Server IoT 2019 is volgens Microsoft erg geschikt voor bedrijven die gateways willen ontwikkelen en die verbinden aan tientallen sensoren. Dankzij deze software kunnen die gateways eenvoudig data naar de Azure cloud sturen. Daar krijgen ze dan real-time analyses en inzichten.

Nieuw is ook de functie Robot Operating Systems apps, die intelligentie naar industriële robotica-toepassingen brengt. In essentie gaat het om een set tools die gebruikers ertoe in staat stellen om middels Visual Studio en verschillende AI- en clouddiensten complexe robots te bouwen. Aanvullend brengt Microsoft ook een nieuwe IoT Device Agent uit, die mensen ertoe in staat moet stellen om hun apparaten vanaf het Azure-dashboard te configureren, monitoren en beheren.

Windows 10 IoT Core

Niet alleen brengt Microsoft het nieuwe Windows Server IoT 2019 uit, ook is een publieke preview van Windows 10 IoT Core uitgebracht. Die preview is gekoppeld aan diverse Azure-diensten en draait op de i.MX 8M en i.MX 8M Mini processoren van de Nederlandse chipfabrikant NXP. Microsoft stelt dat deze processoren “veilige en geoptimaliseerde apparaten voor de intelligente edge” mogelijk maken. Ontwikkelaars krijgen daardoor ook de keuze tussen “het gebruik van Linux of Windows IoT”.