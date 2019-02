VMware wil met een van zijn grootste concurrenten gaan samenwerken; Microsoft. De specialist wil namelijk zijn virtualisatiesoftware naar Azure gaan brengen. Dat meldt Silicon Angle.

Al jaren beconcurreren beide bedrijven elkaar en bieden concurrerende diensten die klanten moeten helpen bij het managen van hun private datacentra als deze kritische workloads naar de cloud migreren.

De virtualisatiesoftware maakt het mogelijk om verschillende besturingssystemen en meerdere applicaties te draaien op dezelfde fysieke computers. Het feit dat de software van VMware moeilijk op de Azure-cloud te krijgen is, is altijd een groot probleem geweest. Dit is omdat een koppeling met het cloudplatform van Microsoft de opties van VMware-klanten limiteert. Veel van die klanten willen hun voordeel doen met een hybride cloudinfrastructuur, waarmee ze meer opties krijgen over hoe en waar ze hun apps uitrollen.

Samenwerking

Dat kan dus nu gaan veranderen. VMware en Microsoft onderzoeken namelijk een samenwerking die vergelijkbaar is met de samenwerking die VMware in 2016 startte met Amazon Web Services (AWS). Dat resulteerde in een nieuwe dienst genaamd VMware Cloud on AWS, waarmee bedrijven de software eenvoudiger konden draaien op de cloud van Amazon. Ook konden ze direct hun voordeel doen met de clouddiensten van AWS.

VMware en Microsoft zouden nu werken aan software die het eenvoudiger maakt voor bedrijven om de op VMware-gebaseerde apps naar Azure te migreren. Nu is het al wel mogelijk om de gevirtualiseerde servers binnen het cloudplatform te laten draaien, maar dit kost een hoop technisch werk. Een directe samenwerking met Microsoft zou dat een stuk eenvoudiger moeten maken.

De samenwerking is waarschijnlijk het resultaat van eisen van klanten. CEO Pat Gelsinger zei in juni tegenover CNBC al dat zijn klanten vroegen voor compatibility tussen de software van VMware en Azure, evenals Google Cloud.