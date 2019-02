Nieuwe blockchain van Accenture maakt duurzame voedselproducenten zichtbaar

Accenture heeft afgelopen maandag een nieuwe blockchain aangekondigd. Het gaat om de Circular Supply Chain, een register dat duurzame handelspraktijken verbindt met producenten, leveranciers, verwerkers, verkopers en consumenten. Een product dat dus volledig gericht is op het in kaart brengen van de leveringsketen van duurzaam verbouwd voedsel.

Het systeem combineert een digitale identiteit met betaalgegevens en een blockchain. Kleinschalige voedselproducenten en -leveranciers die zich bezighouden met duurzame en groene praktijken en de nodige transparantie bieden worden daarvoor beloond. Hiervoor werkt Accenture samen met creditcardgigant Mastercard, cloudaanbieder Amazon Web Services, blockchainaanbieder Everledger en nonprofit-organisatie Mercy Corps.

Duurzaam verbouwd

Ruwweg twee derde van de consumenten wil graag de mogelijkheid om duurzaam verbouwd voedsel te kopen bij bedrijven die er milieuvriendelijke productiemethoden op nahouden. Toch is het moeilijk voor consumenten om die leveranciers te vinden. De Circular Supply Chain is ontworpen om dat makkelijker te maken.

Niet alleen kunnen consumenten makkelijk de merken vinden die duurzaam bezig zijn, ook is er voor die producenten een beloning in de vorm van directe betalingen. Met behulp van digitale identiteitsdiensten verzekert de Circular Supply Chain iedereen ervan dat het volledige productieproces van producten in de schappen traceerbaar is.

Alles in kaart

Met behulp van unieke identifiers wordt de geschiedenis van voedsel in de blockchain in kaart gebracht. Elke stap in het productieproces telt daarbij mee, van het oogsten tot de verwerking tot een eindproduct. Gecombineerd maakt dit niet alleen processen inzichtelijk, maar wordt ook de integriteit hiervan verzekerd.

Het platform van Accenture moet vooral kleine boeren helpen in een industrie waarbinnen de groeiende complexiteit van de leveringsketen hun voortbestaan bedreigt. Opvallend genoeg zijn de 500 miljoen kleine boeren wereldwijd ertoe in staat om één op de drie mensen op Aarde te voorzien van voedsel, maar worstelen ze ermee eten te kunnen kopen voor hun eigen gezin. Deze technologie zou hen moeten helpen door hun duurzame praktijken direct te stimuleren met financiële tegemoetkomingen.

Accenture wil zijn blockchain uiteindelijk ook naar andere industrieën brengen, waaronder de bankensector en retail.