Thales vindt in Entrust Datacard geschikte koper voor nCipher Security

Recent kondigde Thales aan dat het haar General Purpose Hardware Security Module (GP HSM) activiteiten af zou stoten. Sinds januari 2019 zijn die activiteiten binnen Thales ondergebracht in de afzonderlijke zelfstandige onderneming nCipher Security. Om de overname van Gemalto af te kunnen ronden, moest Thales deze activiteiten afstoten,

Nu heeft Thales een geschikte koper voor nCipher Security gevonden. Als de overname van Gemalto goedkeuring krijgt en doorgang vindt bij de belangrijkste mededingingsautoriteiten wereldwijd, gaat de verkoop van nCipher ook door. Dan komt de bedrijfstak in handen van Entrust Datacard. Ook deze overname moet nog goedkeuring krijgen van de relevante autoriteiten, maar volgens Thales zou dit de laatste horde kunnen zijn om binnen de Verenigde Staten toestemming te krijgen voor de overname van Gemalto.

Beveiligingsdiensten Entrust Datacard

Met deze transactie zal nCipher Security – met een omzet van meer dan 100 miljoen euro in 2018 en meer dan 300 medewerkers – ertoe in staat zijn om innovatieve oplossingen en diensten te blijven leveren en haar positie als marktleider te versterken. Entrust Datacard biedt al zo’n vijftig jaar beveiligingsoplossingen die werken op basis van identiteit en het bedrijf heeft op 34 locaties wereldwijd meer dan 2.200 medewerkers. De personeelsleden van nCipher zouden hierbij gevoegd worden.

Entrust Datacard heeft verschillende oplossingen in zijn aanbod die gericht zijn op het beveiligen en controleren van belangrijke informatie en toepassingen van klanten. Het gebruikt GP HSM’s voornamelijk voor het beschermen van zowel de rootcertificaten als de sleuteluitgifte door certificeringsinstanties. Wat Thales betreft is Entrust Datacard dan ook om die reden een goed thuis voor nCipher.

Belangrijke stap

Volgens Philippe Keryer, Executive Vice-President Strategy, Research and Technology bij Thales, vormt deze aankondiging een belangrijke stap in het lopende proces van de overname van Gemalto. Die zou eind maart 2019 rond moeten zijn. “We zijn ervan overtuigd dat nCipher Security de expertise van Entrust Datacard, een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van veilige en beveiligde toegang tot informatie, toepassingen en netwerken en haar wereldwijde aanwezigheid in Europa en Noord-Amerika, sterk zal benutten.”

En Todd Wilkinson, de CEO en voorzitter van Entrust Datacard, laat weten dat hij nCipher als een goede aanvulling op het portfolio van zijn bedrijf ziet. “De Thales General Purpose HSM-oplossing, bekend als nCipher Security, heeft een sterke marktpositie, brengt uitzonderlijk intern talent met zich mee en biedt ons de mogelijkheid om nog uitgebreidere oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.”