Nieuwste Windows 10-update kan nog steeds niet bekoren

De Windows 10 October 2018 Update (versie 1809), kan nog steeds niet bekoren. Het aandeel Windows 10-systemen dat op de nieuwste versie van het OS draait is in de afgelopen maand weliswaar verdubbeld, maar ligt met 21 procent nog steeds ver achter op de vorige versie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van AdDuplex.

AdDuplex analyseerde meer dan 100.000 Windows 10-systemen in zijn advertentienetwerk en stelde vast dat 21,2 procent op de October 2018 Update draait. Hoewel de cijfers van AdDuplex niet één op één naar de volledige Windows-populatie kunnen worden geëxtrapoleerd, geven ze doorgaans wel een goed idee van de trends.

“Hoewel dit bijna het dubbele is van wat we vorige maand hebben gezien, is het nog steeds ver verwijderd van de dominante April 2018 Update (71,6%)”, klinkt het in het rapport. “Met nog maar een paar maanden te gaan tot de volgende Windows 10-update mainstream wou moeten worden, is het onduidelijk of sommige pc’s binnen korte tijd twee belangrijke updates moeten installeren of rechtstreeks van [de April 2018 Update] naar [de volgende grote feature-update] zullen gaan.”

Moeilijke update

Het parcours van de Windows 10 October 2018 Update is allesbehalve vlekkeloos verlopen. De installatiebestanden werden oorspronkelijk begin oktober beschikbaar gemaakt, maar snel daarna weer offline gehaald vanwege een bug die bestanden deed verdwijnen. Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er evenwel opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd.

Pas midden december werd de oktoberupdate weer via Windows Update aangeboden voor gebruikers die manueel naar nieuwe updates zoeken. Sinds midden januari is een gefaseerde automatische uitrol aan de gang en begint de adoptie toe te nemen, al is het duidelijk aan een trager tempo dan bij vorige updates.