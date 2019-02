Alphabet-dochter DeepMind voorspelt accuraat windenergie

DeepMind, dat in 2014 overgenomen werd door Alphabet, werkt al sinds 2010 aan kunstmatige intelligentie waarmee het complexe problemen wil oplossen. Een van de nieuwste projecten van DeepMind richt zich op het voorspellen van de opbrengst van windmolens voor een periode van 36 uur.

Dat schrijft Google vandaag in een uitgebreide blogpost. Windenergie vormt een van de belangrijke onderdelen voor de plannen van overheden wereldwijd om af te stappen van kolencentrales en andere niet-hernieuwbare energiebronnen. Maar de windenergie die de molens opwekken fluctueert en hangt vooral af van de windkracht.

AI ontwikkelen

Dat de energie die windmolens opwekken fluctueert vormt een probleem. Energieleveranciers kopen namelijk stroom in bij de windmolenparken en die moeten dus voldoen aan bepaalde doelen. Als de opgewekte windenergie op een bepaald moment tegenvalt, kopen de eigenaren van windmolenparken vaak stroom in om te compenseren. Om de momenten waarop er ingekocht moet worden precies mogelijk te voorspellen, gebruiken eigenaren van windmolenparken al jaren kunstmatige intelligentie.

Maar wind is en blijft uiterst ingewikkeld om te voorspellen, voornamelijk door de grote hoeveelheid factoren die erop van invloed is. Om die reden heeft ook DeepMind zich hieraan gewaagd. Het AI-programma van DeepMind voorspelt de output van windmolenparken van Google in elk geval relatief accuraat. De algoritmes werden getraind op historische weersgegevens en een jaar aan output die opgewekt werd door de windturbines van Google.

Windoutput voorspellen

Google en DeepMind wilden dat de windoutput voor minimaal 36 uur kunnen voorspellen. “Dat is belangrijk, omdat energiebronnen die we zorgvuldig kunnen voorspellen (en op een zeker moment een bepaalde hoeveelheid elektriciteit kunnen laten opwekken) waardevoller zijn voor het netwerk”, aldus Google, dat zo’n 700 megawatt opwekt met zijn windmolens.

Dankzij het model van DeepMind kon redelijk nauwkeurig stroom ingekocht worden. Dat deden beheerders 24 uur van te voren en op uurbasis. Deze accuratesse leverde volgens Google ook meteen flink wat winst op: “de waarde van onze windenergie nam met zo’n 20 procent toe”, stelt het bedrijf.